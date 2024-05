Durante il mese di maggio Microsoft rilascerà un aggiornamento per la sicurezza del suo sistema operativo, Windows 11 versione 23H2 e 22H2, con eventuali miglioramenti di alcune problematiche e anche l’inserimento di diverse nuove funzioni.

Già nelle scorse settimane si è assistito all’introduzione, per alcuni utenti, di una novità del tutto inedita per Microsoft: gli annunci pubblicitari nel menù Start di Windows 11. Si tratta di applicazioni e siti web che verranno consigliati dal sistema e che potrebbero interessare agli utenti.

In realtà, la nuova aggiunta dei ‘Consigliati’ non aveva fatto impazzire gli utenti, che anzi l’hanno trovata davvero sgradevole e fastidiosa. Nonostante le controversie, Microsoft ha deciso di continuare su questa linea e con il nuovo aggiornamento le pubblicità saranno visibili a tutti gli utenti.

Pubblicità su Windows 11, come disattivare l’opzione

Come detto in precedenza, con il nuovo aggiornamento di Windows 11, gli annunci pubblicitari introdotti di recente saranno visibili a tutti gli utenti, senza nessuna eccezione.

Tuttavia, molti utenti hanno lamentato una forte intrusività causata da questa mossa di Microsoft, e perciò non sono per nulla entusiasti di avere dei consigli costanti sul tipo di applicazioni che bisognerebbe scaricare.

Fortunatamente pare che ci sia un modo funzionale e molto veloce per ovviare al problema e disattivare l’opzione.

Basterà accendere il PC e recarsi a Impostazioni, successivamente cliccare su Personalizzazione e infine su Start. In questa finestra apparirà l’opzione Mostra consigli per suggerimenti, collegamenti, nuove app e altro. Una volta cliccato su questa voce l’opzione verrà disattivata e non apparirà più alcun annuncio pubblicitario sul menù Start.

Se si dovesse cambiare idea e decidere di voler visualizzare gli annunci e i consigli di Microsoft basterà effettuare di nuovo lo stesso percorso per abilitare nuovamente l’opzione.

Questa non dovrebbe essere l’unica funzione introdotta da Microsoft su Windows 11 ma nei prossimi mesi dovrebbero arrivarne altre davvero utili.