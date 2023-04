Il colosso nipponico del gaming Sony ha proposto in questi anni svariate opportunità di rilievo per i suoi utenti. Ricordiamo ad esempio i nuovi piani in abbonamento a PlayStation Plus. Gli utenti possono però avere accesso anche a PlayStation Plus Collection. Si tratta di una collezione di videogiochi davvero interessanti. Tuttavia, agli utenti è rimasto davvero poco tempo per riscattarli.

PlayStation Plus Collection, rimane poco tempo per riscattare questi videogiochi

Circolavano da un po’ di tempo alcuni rumors e indiscrezioni riguardanti una possibile scadenza per il pacchetto di PlayStation Plus Collection. In queste ultime ore, però, è arrivata la conferma ufficiale. Gli utenti interessati a riscattare questi titoli avranno infatti poco tempo a disposizione. Secondo quanto è emerso, infatti, i titoli inclusi con PlayStation Plus Collection saranno disponibili soltanto fino al prossimo 9 maggio 2023.

Questo pacchetto include una grande quantità di videogiochi di rilievo e che hanno riscosso un successo enorme nel corso di questi anni. Sono infatti inclusi titoli come God of War e anche Uncharted 4: Fine di un ladro. Vi elenchiamo qui di seguito tutti i titoli inclusi nel pacchetto PlayStation Plus Collection.

Titoli inclusi con PlayStation Plus Collection

• Bloodborne;

• Days Gone;

• Detroid Become Human;

• God of War;

• Infamous Second Son;

• Ratchet and Clank;

• The Las Guardian;

• The Last of Us Remastered;

• Until Dawn;

• Uncharted 4: Fine di un ladro;

• Batman Arkham Knight;

• Battlefield 1;

• Call of Duty: Black Ops 3 – Zombie Chronicles Edition;

• Crash Bandicoot N. Sane Trilogy;

• Fallout 4;

• Final Fantasy XV Royal Edition;

• Monster Hunter World;

• Mortal Kombat X;

• Resident Evil Biohazard.