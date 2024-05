Truffa agli utenti italiani, il messaggio ha svuotato i conti correnti

Cosa accade quando una truffa riesce a far cascare un utente? I dati della povera persona possono essere usati per attività di ogni genere, soprattutto di tipo illecito. Oltre a questo, nel momento in cui dovessero essere stati forniti anche i dati delle carte di credito, potrebbero scomparire anche dei soldi, esattamente come è accaduto nell’ultimo periodo.

Con un nuovo testo che sta avendo luogo tramite e-mail, più persone credevano di poter accedere ad un sito di incontri dove conoscere la finta ragazza che si palesava ai loro occhi con tanto di foto.

Truffa, ecco il messaggio pericoloso a cui tutti si riferiscono: è un tentativo di phishing

Con un messaggio apparentemente semplice da decifrare per molte persone, i truffatori stanno riuscendo a fare breccia nelle difese di molti utenti. Secondo quanto riportato, sono davvero tante le volte in cui questo testo sarebbe riuscito a portare via dati personali e soldi ai malcapitati di turno.

“Ciao, sarò breve con te. Io25 e il mio nome è Elisa . Ho chiesto il tuo indirizzo email ad un mio amico che ti conosce. Non ho una relazione e non faccio l’amore da molto tempo e, come hai già capito, voglio invitarti a farlo direttamente a casa mia.

Anche se hai una relazione, puoi venire da me nel tempo libero e nessuno saprà cosa facciamo. Faccio un lavoro difficile e di responsabilità, quindi non ho una relazione seria e per questo ho problemi con il sesso.

Sono registrato su un sito di incontri, dove ci sono molte mie foto, oltre al mio numero di telefono. Se sono interessato a te, puoi iscriverti e inviarmi un messaggio proprio qui. Non ti scrivo dalla mia email. La mia e-mail personale viene controllata al lavoro, quindi non posso permettermi di scrivere lettere del genere dalla mia e-mail personale. Ecco il mio profilo“.