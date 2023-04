Netflix è una società statunitense fondata nel 1997 con lo scopo di vendere e noleggiare DVD in tutto il paese. Si è poi gradualmente espansa in altre nazione raggiungendo una grande popolarità.

Nel 2016 con l’avvento dello streaming la società ha attivato la sua personale piattaforma che ancora oggi è utilizzata da 230,75 milioni di utenti in tutto il mondo.

Netflix ha guadagnato la sua popolarità grazie a i prezzi accessibili degli abbonamenti e alla produzione di contenuti originali che hanno raggiunto la fama in tutto il mondo. Basti pensare a serie tv acclamate da pubblico e critica come Stranger Things, The Crown o Black Mirror.

Nonostante la grande competizione del settore la piattaforma statunitense rimane una delle più utilizzate e apprezzate dal pubblico di tutte le età.

In questo articolo parleremo delle tre serie tv, presenti su Netflix, più viste del momento in Italia.

Quali sono le serie tv più viste del momento?

Come sappiamo Netflix possiede una sezione chiamata Top Ten che mostra tutte le serie tv, i documentari e i film più visti sulla piattaforma streaming in quel periodo.

Secondo questa classifica, quali sono le tre serie tv più viste in assoluto dagli utenti nell’ultima settimana?