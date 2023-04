Il team di CD Projekt RED ha svelato alcuni dei propri piani per il prossimo futuro. Lo studio di sviluppo sta lavorando per creare storie innovative che possano appassionare e catturare i giocatori in modi nuovi e coinvolgenti.

L’obiettivo della casa è quello di espandere i propri universi narrativi anche oltre il mondo videoludico. Ecco quindi che le principali proprietà intellettuali di CD Projekt RED giocheranno un ruolo fondamentale in questo processo.

Le serie The Witcher e Cyberpunk potranno contare su contenuti che andranno oltre quelli su console e PC. Alcuni esempi si possono già ammirare come le serie TV dedicate proprio ai due titoli recentemente pubblicate su Netflix. Ma in questo filone rientra anche Gwent: The Witcher Card Game, il gioco di carte pubblicato nel 2018.

Queste informazioni emergono dal Sustainability Report relativo all’anno 2022 di CD Projekt RED. Tra i dati finanziari e le previsioni per il futuro si denota la volontà della software house di puntare maggiormente sui contenuti transmediali. Oltre alle novità videoludiche come DLC e aggiornamenti arriveranno trasposizioni in diversi formati che andranno ad espandere l’universo narrativo permettendo di conoscere nuovi personaggi ed eventi.

Possiamo, quindi, aspettarci quasi certamente nuove serie TV considerando che questa strada è già stata avviata in collaborazione con Netflix. Tuttavia, gli universi di The Witcher e Cyberpunk potrebbero essere approfonditi in modi nuovi ed inediti.

Un primo approccio con questa rivoluzione si avrà con il gioco da tavolo di Cyberpunk 2077, che ha riscosso un incredibile successo su Kickstarter. Il gioco ha raggiungendo e superato il target prefissato grazie alle oltre 6.300 donazioni. Le spedizioni partiranno i primi di luglio 2023 e il gioco da tavolo arriverà a tutti i sostenitori.