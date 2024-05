La comunità di appassionati di tecnologia è rimasta sbalordita dall’ultima impresa di un ragazzo temerario, conosciuto con lo pseudonimo di PatRyk (@Patrosi73). Il suo merito? Far girare niente meno che Windows 11 su una console Nintendo Switch. Questo audace tentativo ha generato un’ondata di stupore e curiosità online. Gli utenti non potevano credere ai propri occhi di fronte alla foto condivisa da su X (ex Twitter). Ma non si è fermato qui. Egli ha anche pubblicato un video dimostrativo che mostra il sistema operativo in azione sulla console ibrida di Nintendo, fornendo dettagli approfonditi sull’installazione. Ad ogni modo sembra che la strada verso il “successo” non sia stata priva di ostacoli.

Windows 11, un utente rompe gli schemi

PatRyk ha utilizzato una versione di Windows 11 specificamente progettata per processori ARM, con KVM abilitato. Nonostante ciò, le prestazioni sono state inevitabilmente compromesse dalle specifiche tecniche della NintendoSwitch. Quest’ultima, infatti, ospita un processore NVIDIA Tegra custom basato sul Tegra X1, risalente al 2015. Pertanto, mentre l’impresa è stata senza dubbio un esperimento tecnico notevole, le funzionalità complessive non sono state ottimali. Anche l’esecuzione di giochi come Peggle ha evidenziato una significativa caduta dei frame rate. Rendendo l’esperienza di gioco quasi insopportabile. Ma l’installazione di Windows11 sulla console rappresenta comunque un importante traguardo nell’ottimizzazione delle versioni ARM dei sistemi operativi. Dimostrando le capacità di adattamento dei moderni software alle piattaforme hardware più disparate.

Un altro punto di vista

Intanto, l’attenzione è ora rivolta al futuro della Nintendo Switch. La casa di Kyoto ha confermato l’arrivo di una nuova versione entro la fine dell’anno in corso, previsto prima di aprile 2025. Si prevede che questa nuova iterazione offrirà prestazioni di sistema paragonabili a quelle di PlayStation 4 e Xbox Series S. Gettando le basi per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e appagante. La data di lancio esatta resta però ancora avvolta nel mistero, con la possibilità di un ritardo nei piani di commercializzazione. In questo contesto, l’impresa di PatRyk assume un significato più ampio, offrendo un’affascinante dimostrazione delle potenzialità inespresse della NintendoSwitch e delle infinite possibilità di sperimentazione e personalizzazione offerte dalla tecnologia moderna.