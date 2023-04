Le illusioni ottiche sono illustrazioni di oggetti o disegni o immagini che hanno aspetti diversi e possono essere percepiti in modo diverso. Esistono diversi tipi di illusioni: ci sono quelle fisiche, fisiologiche e cognitive.

Molte volte queste illusioni ottiche aiutano a mettere alla prova la tua personalità se ci provi. Anche questi esperimenti fanno parte del campo della psicoanalisi in quanto gettano luce sui tratti della tua personalità. Molte immagini possono rivelare aspetti nascosti della tua personalità o dei tuoi desideri più profondi in base a ciò che vedi.

L’immagine sotto è un’illusione ottica che è stata condivisa sui social media come test della personalità. L’immagine aiuta a determinare il tratto della tua personalità dominante in base alla prima immagine che vedi nell’illusione.

E’ una specie di test della personalità che racconta i tratti della tua personalità dominante. Le immagini che puoi vedere in questa illusione sono:

Un sassofonista (con glitter argento all’interno dell’immagine)

(con glitter argento all’interno dell’immagine) Una faccia (con glitter dorati all’interno dell’immagine)

Solo il 5% riesce a individuare il fiammifero nascosto tra i libri nell’immagine entro 9 secondi.

Un sassofonista

Se la prima immagine che vedi in questa illusione ottica è un sassofonista, significa che sei una persona socievole ed estroversa. Ti piace socializzare con le persone e stare in compagnia degli altri. A causa di questa caratteristica, tutti vogliono essere tuoi amici e tu sei il centro di ogni festa. Tuttavia, a volte potresti aver bisogno di una pausa per ricaricarti.

Una faccia: persona introversa e calma

Se la prima immagine che hai individuato in questa illusione ottica è un volto, significa che sei una persona introversa e più calma. A causa di questa caratteristica, non ti piacciono le grandi feste. Ciò significa anche che spesso ti senti emotivamente svuotato e fisicamente esausto per essere stato a contatto con un grande gruppo di persone per molto tempo.

Piuttosto che circondarti di un sacco di persone, preferisci investire in pochi eletti. Le tue attività preferite sono trascorrere del tempo con i tuoi cari o abbuffarti dei tuoi programmi preferiti.