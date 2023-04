Bollo auto e l'UNICO MODO per non pagarlo mai, ecco come fare

Continua a sembrare ingiusto a molti che vengano imposte delle tasse ritenute totalmente fuori luogo. Tra queste non si può fare altro che identificare, oltre al canone Rai, sempre discusso soprattutto negli ultimi giorni, anche il bollo auto. Quella che viene definita più in gergo come tassa di possesso, rappresenta tutti i possessori di un veicolo, i quali sono tenuti a pagare con cadenza annuale un importo in base alla cilindrata. Che sia uno scooter o un’automobile, non c’è un italiano che possa sfuggire al bollo auto, il quale non è di competenza nazionale bensì regionale.

Tutte le regioni infatti decidono di disciplinare a modo loro i prezzi da pagare, anche se la discrepanza risulta veramente esiguo. Allo stesso tempo però c’è qualcuno che disciplina il bollo auto diversamente, concedendo delle opportunità solo ad alcuni utenti.

Bollo auto: solo coloro che acquistano un’auto elettrica possono evitare di pagarlo

Dopo aver visto rincari sotto tutti i punti di vista soprattutto nel mondo delle auto, sembra che il bollo rappresenti oggi un modo per influire ancora di più. Per questo motivo gli automobilisti stanno cercando di capire come fare per non pagarlo.

E’ sicuramente iconica la scelta di due regioni, Piemonte e Lombardia, di non disporre il pagamento del bollo per tutti quegli utenti titolari di un’auto elettrica. Esatto: tutti coloro che acquistano un’auto a batterie, potranno evitare di corrispondere la tanto odiata tassa annuale. Ovviamente tale obbligo cessa anche nel momento in cui decidete di effettuare un leasing. La scelta dunque sta a voi.