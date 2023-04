MINI PC con Windows 11 a soli 95€ su Amazon, OFFERTA BOMBA

Sta diventando sempre più consueto il fenomeno dei mini PC, i quali ormai risultano vere e proprie soluzioni per più tipologie di esigenze. Effettivamente, quando si tratta di un computer fisso, avere quella sorta di “scatolone” con all’interno tutti i componenti hardware, può tornare scomodo per una questione di spazio. E’ proprio per questo motivo che più persone si fiondano dritte sulla soluzione dei mini PC, i quali si trovano anche a prezzi interessanti in giro per il web. Su Amazon ad esempio oggi c’è una grande offerta che riguarda una proposta da parte di un produttore celebre in quest’ambito, ovvero BMAX.

Mini PC in vendita su Amazon con caratteristiche davvero incredibili: ecco 6GB di RAM e 64GB di memoria interna

La proposta riguarda un piccolo box che al suo interno a tutto quello che serve. Bisognerà solo collegarlo ad un monitor con una porta HDMI. I componenti hardware che lo vanno a mettere in moto partono da un processore Intel Celeron N3350, il quale consente di supportare più sistemi operativi. Questo mini pc infatti è dotato di Windows 10 Pro, aggiornabile a Windows 11. Anche altri sistemi operativi però possono essere installati.

Per quanto riguarda gli altri componenti, ecco 6GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna di tipo SSD espandibile. Chiaramente ci sono tutte le soluzioni utili per la connettività a partire dal supporto al 4K, Bluetooth 4.2, USB 2.0 e 3.0 e molto altro ancora.

Su Amazon oggi l’offerta vede il prezzo a 129,99 € ma grazie al coupon che potete attivare nella pagina di acquisto, il prezzo scenderà a 94,99€. Aggiungilo ora al tuo carrello.