Negli ultimi anni, Instagram ha ampliato le funzioni che consentono ai creatori di contenuti, i titolari di aziende e gli esperti di marketing di attirare l’attenzione per i loro prodotti e servizi.

Avere un account Instagram verificato apre ancora più opportunità per far crescere la tua attività dandoti più visibilità sulla piattaforma. Tuttavia, l’ambita spunta blu non viene assegnata a chiunque.

Ecco tutto ciò che devi sapere per ottenere la spunta verificata su Instagram e cosa puoi fare per ottenerlo sul tuo account.

Il badge ha uno scopo semplice, ovvero mostrare che l’utente è un profilo ufficiale. La verifica di Instagram impedisce la rappresentazione, motivo per cui è riservata a celebrità, marchi globali e personaggi pubblici.

Ecco cosa ti serve per richiedere la spunta blu

La società offre un controllo di verifica per gli account che rappresentano marchi e influencer noti in cui esiste un’alta probabilità che l’account venga impersonificato. Questo per garantire che gli utenti abbiano a che fare con marchi e persone autentici che vogliono seguire.

In più ha consentito per la prima volta agli utenti di richiedere la verifica nell’agosto 2018. E per coloro che hanno l’adesivo, significa che l’account è stato sottoposto a una serie di controlli di verifica manuali da parte di Instagram stesso.

Quando qualcuno effettua una richiesta di verifica, viene tenuto conto di una serie di fattori che determinano se concedere o meno il badge blu verificato.

Uno degli elementi principali è che coloro che lo richiedono devono essere personaggi pubblici, come marchi, celebrità o influencer per ricevere la verifica del segno di spunta blu.

Chiunque può richiedere di avere l’account verificato su Instagram. Di seguito sono riportati i passaggi da seguire per accedere al processo di verifica tramite app: