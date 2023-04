Il mese di giugno sarà decisamente interessante per Apple e il suo pubblico. Il 5 giugno, durante il Worldwide Developers Conference, l’azienda potrebbe infatti presentare per la prima volta il suo visore per la realtà aumentata e virtuale.

Da tempo sentiamo parlare del dispositivo e di quelle che saranno le sue peculiarità ma non abbiamo avuto modo di conoscerlo dal vivo. Qualcuno però avrebbe già provato il visore prodotto da Apple rimanendo davvero entusiasta delle sue qualità.

Apple: il visore AR/VR potrebbe davvero stupire tutti!

Nei mesi scorsi alcune indiscrezioni sul visore per la realtà mista di Apple hanno deluso le aspettative dei più affermando che il dispositivo non sarebbe stato effettivamente in grado di eseguire tutte le funzionalità anticipate e che non avrebbe davvero fatto ricorso alla realtà mista. Nel corso di un anno, però, tutto sembra essere cambiato e Apple avrebbe fatto dei passi da gigante.

L’esperto Evan Blass ha affermato che un suo conoscente avrebbe avuto la possibilità di provare il dispositivo, il quale avrebbe subito degli aggiornamenti più che rilevanti rispetto allo scorso anno.

Secondo le indiscrezioni più recenti il visore AR/VR di Apple supporterà numerose funzioni permettendo all’utente di scattare foto e video e di effettuare videochiamate. Tantissime applicazioni saranno inoltre introdotte.

Il lancio ufficiale non è stato ancora annunciato da Apple ma l’azienda potrebbe essere già pronta alla presentazione, che potrebbe dunque avvenire durante la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, che si terrà il 5 giugno 2023. Ovviamente sarà necessario attendere l’evento prima di poter scoprire tutti i dettagli.