Samsung Galaxy A33 5G con batteria infinita in sconto oggi su Amazon

Uno degli smartphone più interessanti per quanto riguarda il mondo Amazon è quello che viene proposto oggi in sconto. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy A33 5G.

Le caratteristiche sono da grande smartphone e dimostrano che non c’è bisogno per forza di spendere cifre abnormi per avere tutto quello che serve a propria disposizione.

Samsung Galaxy A33 5G: lo smartphone perfetto per avere tutto ma senza spendere troppi soldi, l’offerta di Amazon

Uno dei punti forti di questo smartphone è sicuramente il display, il quale si distingue grazie ai suoi 6,4 pollici di ampiezza. La tecnologia per quanto riguarda la risoluzione è in Full HD+, per immagini chiare e nitide in ogni condizione, anche di luce molto forte. Inoltre i contenuti saranno realistici grazie alla tecnologia Super AMOLED che rende i colori molto più vividi del solito.

Un altro punto a favore di questo Samsung Galaxy è sicuramente la sua fotocamera quadrupla, la quale arriva ad un massimo di 40MP con il suo miglior sensore. Presente anche la visione ultra-grandangolare. Inoltre l’hardware è garantito grazie alla presenza del processore octa-core da 5nm, accompagnato da 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna.

Potete stare tranquilli anche per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, visto che una goccia di pioggia non fermerà questo Galaxy A33 5G. La certificazione di tipo IP67 è in grado di prevenire ogni danno da acqua o polvere.

Il prezzo è interessante visto lo sconto del 37%, dato che Amazon propone il dispositivo a 246,90€. Il prezzo originale era di 389,90€, per cui si tratta di un ottimo ribasso. Aggiungilo ora al carrello per non perdere questa occasione.