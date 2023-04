Netflix, ora è addio per sempre nonostante nessuno ci credesse

Chi tra le persone che stanno leggendo queste righe può affermare di non aver utilizzato Netflix durante questi mesi del 2023? Molto probabilmente saranno in pochi a rispondere di no, ma la maggior parte ormai dipende da questo servizio. Lo streaming online è diventato il cuore del web per quanto riguarda le produzioni cinematografiche sia in termini di film che per quanto riguarda le serie TV.

Bisogna quindi prendere atto della grande rivoluzione nel mondo dell’intrattenimento audiovisivo che tutto ciò ha comportato. Netflix infatti riesce oggi a battere ogni forma di concorrenza senza problemi, rappresentando l’azienda primaria in quest’ambito. Già durante gli scorsi mesi si discuteva insistentemente di alcune notizie che avrebbero potuto portare il pubblico a rammaricarsi e non poco.

Netflix: condividere il proprio account non è più possibile, in realtà già dallo scorso mese di marzo

Quelli che avevano annusato il pericolo già all’inizio dell’anno, saranno stati colti meno di sorpresa: Netflix ha cambiato un aspetto fondamentale della sua piattaforma.

Precisamente a partire dal mese di marzo scorso, gli utenti non hanno più l’opportunità di poter condividere quello che è il loro account con tante altre persone. Ricordiamo che fino a qualche tempo fa era possibile condividerlo con quattro o cinque utenti, così da ridurre in maniera sensibile i costi dell’abbonamento. Adesso il tutto è possibile solo tra le persone dello stesso nucleo famigliare, con la volontà dell’azienda di contrastare quindi un trend estremamente esteso.

I più affezionati stanno minacciando di disdire il proprio abbonamento, con un periodo prossimo che si preannuncia più che concitato.