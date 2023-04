Attenzione al finto sms che invita a cliccare su un link pericoloso, ecco la nuova truffa che ha coinvolto Poste Italiane.

Stiamo parlando di un nuovo messaggio che raggiunge tutti i possessori di conto corrente tramite sms con intestazione “PosteInfo”: in questo messaggio l’utente è invitato a cliccare sul link che non va assolutamente cliccato.

Il messaggio mette il destinatario nella condizione di cliccare il link, in quanto evidenzia una certa anomalia sull’account e l’invito è quello di una normale verifica.

Verifica che ovviamente non sia trasmesso da Poste Italiane e, per questo motivo, il cliente viene tratto in inganno. Accederai ad un sito molto simile a quello di Poste.

Inserendo i dati di accesso nel sistema fake c’è la possibilità che i tuoi dati personali vengano rubati.

Attenzione a chi mandiamo le mail

Ecco cosa si legge all’interno del messaggio di testo: “Gentile cliente, il tuo account è stato limitato a causa di un accesso anomalo, accedi ora https: // …”

Ma attenzione, il messaggio truffa non rappresenta alcuna comunicazione ufficiale e non è nemmeno riconducibile alla società Poste Italiane. Il collegamento pericoloso indirizzerà il cliente a una pagina falsa.

A quel punto, l’ignaro utente compilerà un apposito modulo dove dovrà inserire dati come le credenziali di accesso. Questo passaggio garantirà ai truffatori i dati per accedere al conto corrente e avrà i risparmi della vittima.

Un tipo di truffa molto diffuso anche tra le email è il tentativo di phishing. Ormai conosciuta da molti, è una mail proveniente da un mittente ingannevole che invita ad aprire un allegato o a cliccare sul link. Attenzione all’indirizzo e-mail, anche una sola lettera diversa o un punto tra due parole può cambiare mittente.