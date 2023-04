Il prossimo 20 aprile, Vivo terrà un evento in Cina dedicato al lancio di nuovi device. Gli analisti si aspettano il debutto dei due nuovi foldable dell’azienda che prenderanno il nome di X Fold 2 e X Flip. Il primo si configura come il successore diretto di X Fold mentre il secondo rappresenterà il primo smartphone pieghevole a conchiglia del produttore.

In attesa del lancio ufficiale, entrambi i device sono stati avvistati dal leaker Ishan Agarwal. Come postato su Twitter, sono emerse le caratteristiche tecniche complete che permettono di conoscere meglio i due foldable prima del lancio.

Iniziamo con il Vivo X Fold 2 che sarà caratterizzato da un un doppio display, uno esterno e uno interno pieghevole. Il pannello esterno avrà una diagonale da 6.53 pollici con risoluzione da 2520 x 1080 pixel. Il display interno misurerà 8.03 pollici con risoluzione di 2160 x 1916 pixel. Entrambe le soluzioni avranno un refresh rate da 120Hz con supporto HDR10+ e un lettore di impronte digitali integrato.

Le dimensioni generali di Vivo X Fold 2 saranno di 161.3×73.4×13mm con un peso di circa 280 grammi. Sul pannello posteriore troverà spazio un’isola circolare per ospitare le fotocamere. L’ottica principale sarà da 50MP a cui si affiancherà un sensore da 12MP e un teleobiettivo da 12MP. Sia per lo schermo esterno che per quello interno, sarà presente una fotocamera da 16MP dedicata ai selfie.

Le prestazioni del foldable saranno garantite dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 e la soluzione Vivo sarà la prima ad adottare il chipset Qualcomm su un dispositivo pieghevole. A supporto di saranno 12GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di memoria UFS 4.0. La batteria sarà da 4.800mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W con cavo e 50W in modalità wireless.

Passando al Vivo X Flip, grazie all’apertura a conchiglia sarà possibile raggiungere un display da 6.74 pollici. Il pannello AMOLED supporterà il refresh rate a 120Hz e il supporto HDR10+. Sulla scocca sarà presente un pannello da 3 pollici per poter vedere notifiche e chiamate senza aprire il device.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da un sensore principale da 50MP e un’ottica da 12MP. La fotocamera per i selfie sarà da 32MP. Passando al SoC, il produttore ha scelto di integrare il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 12GB di RAM LPDDR5 e fino a 512GB di memoria UFS 4.0.

La batteria da 4.400mAh supporterà la ricarica rapida a 44W. Infine, le dimensioni complessive di Vivo X Flip saranno di 166.4×75.3×8.2 mm con un peso approssimativo di 200g.