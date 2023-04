Lancia ha presentato il nuovo concept Pu+Ra HPE, una vettura che rappresenta il futuro del brand. Basata su una piattaforma 100% elettrica, il concept unisce tecnica e design in un connubio unico nel suo genere.

L’autonomia dichiarata dalla casa è di oltre 700 km con una ricarica rapida di 10 minuti. I consumi sono di 10kWh/100km grazie ad un design fortemente incentrato sull’aerodinamica.

Come dichiarato da Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia: “Oggi Lancia presenta Lancia Pu+Ra HPE, la visione del marchio per i prossimi 10 anni che fa entrare il Brand nell’era della mobilità elettrica e riassume il nostro modo di concepire e vivere l’automobile. A partire dalla nuova Ypsilon, le nostre auto del futuro si ispireranno a Lancia Pu+Ra HPE”.

Il nome Pu+Ra nasce dall’innovativo linguaggio di Design del Brand ed incarna i due obiettivi da raggiungere: puro e radicale. Il nuovo canone si basa sulla volontà di far emergere i volumi delle nuove vetture dalle intersezioni delle forme elementari ed iconiche.

La sigla HPE, invece, sta a significare High Performance Electric. Si tratta dell’evoluzione della High Performance Estate, sigla utilizzata negli anni ’70 in quanto simbolo di sportività e praticità.

Il tema del calice stilizzato, tanto caro a Lancia viene ripreso nei gruppi ottici anteriori e posteriori. Le forme geometriche principali sono il cerchio e il triangolo che vengono combinati con alcuni dettagli eclettici. Il corpo vettura è muscoloso ma filante, per migliorare l’aerodinamica.

La parte frontale della Pu+Ra HPE richiama la storica calandra Lancia, il tetto circolare offre una visione panoramica mentre il lunotto posteriore è chiaramente ispirato alle vetture anni ’70. A rendere il tutto più iconico, sono le strutture frangisole a veneziana che caratterizzano tutta la parte posteriore.

Passando agli interni di Lancia Pu+Ra HPE, il brand si è ispirato al mondo dell’arredamento. Grazie alla collaborazione con Cassina, è possibile entrare nella vettura e avere la sensazione di “home feeling” tipicamente italiana.

Il comfort alla guida si affianca perfettamente con la tecnologia di bordo. Lancia Pu+Ra HPE è caratterizzata dell’interfaccia virtuale S.A.L.A. che permette di gestire le funzioni dell’audio, della climatizzazione e dell’illuminazione grazie ad una nuova interfaccia. Sulla vettura concept, il display può essere utilizzato dal guidatore e dal passeggero e occupa tutto lo spazio della plancia, facilitando la visione e l’interazione.

Lancia Pu+Ra HPE è anche un manifesto alla sostenibilità, con motorizzazione 100% elettrica ma anche con il 70% delle superfici ottenute da materiali eco-sostenibili. In occasione della presentazione del concept, il brand ha anche svelato i piani per il futuro. Nel 2024 debutterà la Nuova Ypsilon, in versione sia ibrida che elettrica, mentre nel 2028 debutterà la nuova Delta.