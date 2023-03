Creed III, il nuovo capitolo della saga mette tutti KO con incassi record

Il mese di marzo è iniziato con il debutto nelle sale di Creed III, terzo capitolo della saga spin-off legata al franchise di Rocky Balboa. La storia segue le vicende di Adonis Creed (interpretato da Micheal B. Jordan) dopo cinque anni dagli avvenimento dell’ultima pellicola.

Il pugile ha continuato la propria carriera ai massimi livelli, fino a quando l’amico d’infanzia Damian “Dame” Anderson torna a far visita ad Adonis. Questo incontro accende una forte rivalità tra i due, spinta dall’invidia di Damian nei confronti del campione di pugilato. Il confronto tra i due ex amici culminerà in sfida all’ultimo colpo sul ring.

L’attesa per questo terzo capitolo della saga creata da MGM si è tradotta in risultati economici molto interessanti. Creed III ha incassato circa 100.4 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione.

Il successo di Creed III è senza paragoni per il franchise di Rocky e i suoi spin-off, la pellicola è un successo al botteghino

Di tutto l’incasso globale, circa 41.8 milioni provengono dai box office di 75 mercati internazionali in cui la pellicola è stata distribuita. La parte restante è invece tutta inerente al mercato domestico americano.

Per Michael B Jordan, attore protagonista e regista della pellicola, si tratta di un record non indifferente. È il maggiore incasso di sempre per il franchise e il miglior debutto assoluto per un film incentrato sullo sport.

Questi record si riferiscono sia al mercato domestico americano che a quello internazionale. Le performance di Creed III hanno messo al tappeto le altre due pellicole della storia dedicata al figlio di Apollo. Il film ha registrato un incremento del 109% rispetto al primo film e del 25% rispetto al secondo. Numeri di tutto successo che fanno ben sperare per il proseguo della saga.