Le truffe telefoniche sono diventate molto comuni e spesso sfruttano la generosità o la paura delle persone. Quasi 1 persona su 6 ha perso denaro a causa di una truffa telefonica negli ultimi 12 mesi, secondo lo US Spam and Scam Report dell’app Truecaller.

“Sono davvero molto bravi in ​​questo“, afferma Patrick Simasko, un avvocato presso lo studio legale Simasko Law. Gli artisti della truffa hanno perfezionato le loro tecniche e utilizzano numeri contraffatti per far sembrare le chiamate legittime. Per capire se si tratta di una truffa, basta aspettare pochi minuti, e se la conversazione finisce con chiederti pagamenti tramite buoni regalo o bonifici bancari, allora è sicuro. Anche le richieste di informazioni sensibili come carta di identità, data di nascita e password dovrebbero essere segnali d’allarme.

Ecco la lista delle truffe

Sebbene i truffatori utilizzino molti scenari, ecco 10 truffe telefoniche comuni attualmente in circolazione.

Chiamate false minacciose dall’Agenzia delle Entrate.

Chiamate di supporto tecnico.

Falsi chiamate di beneficenza.

Truffe della lotteria

Familiari in pericolo

Chiamate per frode bancaria

Assicurazioni, assistenza sanitaria e truffe sui debiti

Richieste di password del sito web

False richieste dei clienti

Altre richieste urgenti

Tutti possono cadere in una truffa, ma in particolare bisogna proteggere gli anziani, dato che sono una delle categorie più a rischio.

“La cosa migliore da fare sarebbe quella di avere una conversazione con la persona anziana e cercare di spiegare come funzioano queste truffe“, afferma Kevin Witt, chief technology officer per la società di investimenti Kestra Financial. Prima di sederti con loro, però, familiarizza con queste comuni truffe telefoniche in modo da poterle spiegare bene.