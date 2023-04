Secondo le ultime indiscrezioni la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp si starebbe dando da fare per introdurre i videomessaggi in tempo reale.

Nelle ultime beta per dispositivi iOS e Android, sono stati scovati dettagli in merito ad una funzione, attualmente in fase di sviluppo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp al lavoro per i videomessaggi in tempo reale

WhatsApp è al lavoro su una funzione chiamata “messaggi video”. Sappiamo già cosa vi state chiedendo, cosa cambia dai classici video che già si possono inviare all’interno della piattaforma? Beh, i video messaggi saranno decisamente più autentici e personali. A darci le prime informazioni in merito ai video messaggi è stato il noto WABetaInfo.

Stando a quanto scoperto, questi saranno dei piccoli video, della durata massima di 60 secondi, che potranno essere inviati all’interno di qualsiasi chat presente sulla piattaforma. La differenza con i video che si possono già inviare? Oltre al limite di tempo già citato, i video messaggi potranno essere inviati solamente in tempo reale. In poche parole si potranno solamente inviare video registrati al momento, non scegliendoli dal rullino come accade ora.

Come già accennato, la funzione è stata scovata nelle ultime beta per dispositivi Android e iOS. Al momento risulta essere ancora in fase di sviluppo. Se le cose andranno per il verso giusto, la novità dovrebbe arrivare in campo, per tutti, a partire dalle prossime settimane. Non ci resta che attendere per maggiori dettagli.