Passare i nostri telefoni alla modalità aereo quando saliamo a bordo di un aereo fa parte della nostra routine pre-volo. Ma le cose stanno per cambiare sia in America che in Europa, dato che dal 30 giugno 2023 sarà possibile comunicare in aereo utilizzando il 5G.

Questo significa che i passeggeri non dovranno più attivare la modalità aereo durante il volo.

Ma è una buona cosa? Mentre fare telefonate durante il trasporto sarà senza dubbio utile per alcune persone, specialmente sui voli più lunghi, c’è qualcosa di piuttosto bello nell’essere assenti dal mondo reale mentre si è in movimento.

Anche se molti pensano che sedersi accanto a qualcuno che effettua chiamate di lavoro peggiorerà ulteriormente un’esperienza di viaggio già stressante.

Una tecnologia innovativa

“Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le aziende europee“, ha dichiarato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, in un comunicato stampa.

La scadenza per i paesi all’interno dell’UE per rendere disponibili le bande di frequenza 5G per gli aerei è il 30 giugno 2023. Ciò significa che le persone che volano nell’UE potrebbero dire addio alla modalità aereo già entro l’estate. Il 5G renderà operative tutte le funzionalità dello smartphone durante i viaggi aerei.

La rete mobile di quinta generazione, il 5G, è l’ultimo standard wireless che utilizza le frequenze radio per trasportare informazioni nell’etere. Il servizio 5G in volo sarà fornito sugli aeromobili utilizzando speciali apparecchiature di rete chiamate “picocell“, che utilizzano un satellite per collegare la rete dell’aereo alla rete mobile a terra.

Secondo fonti dell’UE, una volta che la tecnologia picocell è presente su un aereo, i passeggeri possono utilizzare i propri telefoni tramite la funzione dati mobile piuttosto che la funzione Wi-Fi.

Ai passeggeri delle compagnie aeree viene detto di impostare telefoni e altri dispositivi tecnologici in modalità aereo a causa della potenziale interferenza elettromagnetica con i sistemi di navigazione. Ma le frequenze per il 5G in vol differiscono da quelle necessarie per far volare un aereo (ovverp quelle che vanno da 4,2 a 4,4 GHz).