Molti utenti non sanno dall’App Postepay è possibile accedere alla piattaforma di Western Union per inviare denaro in tutto il mondo, a seguito di un accordo tra Postepay, uno dei più grandi istituti di moneta elettronica in Italia e Western, leader nel settore dei pagamenti transfrontalieri.

Gli utenti hanno infatti la possibilità di finanziare i propri pagamenti all’interno dell’app utilizzando carta o conto e il pagamento tramite la rete di vendita al dettaglio globale di Western Union in oltre 200 paesi e territori.

“È emozionante vedere due importanti istituti finanziari lavorare insieme per migliorare i servizi digitali per i propri clienti offrendo un’esperienza di pagamento transfrontaliera globale“, ha affermato Hikmet Ersek, Presidente e CEO di Western Union.

“La strategia della piattaforma aperta di Western Union ci consente di connettere in modo innovativo il mondo digitale e fisico del denaro, aiutando le organizzazioni leader a scalare i propri servizi a livello globale. Siamo lieti di dare il benvenuto a Postepay nella famiglia Western Union“, ha affermato.

Le parole di PostePay

Postepay SpA, giovane realtà nel mercato dei pagamenti digitali, può contare su una solida base clienti di quasi 20 milioni di carte prepagate, più di 7 milioni di carte Postepay Evolution e più di 4,8 milioni di portafogli digitali. Postepay è un centro di eccellenza all’interno del Gruppo Poste Italiane.

“Postepay guida lo sviluppo e l’innovazione del Paese offrendo soluzioni che consentono ai nostri clienti di beneficiare di servizi di qualità e prodotti di facile utilizzo”, ha dichiarato Marco Siracusano, Amministratore Delegato di Postepay.

Sintetizzando lo slogan di Postepay, i pagamenti devono essere comodi, semplici e sicuri “credo che attraverso questa preziosa partnership potremo servire ancora meglio i nostri rispettivi clienti”, ha concluso Marco Siracusano.