Dopo aver visto il lancio ufficiale presso l’ultima kermesse mondiale del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, ecco che ZTE mette in pratica quanto annunciato. Il lancio globale e i prezzi del nuovo Nubia Pad 3D sono ormai ufficiali, in realtà già da qualche settimana.

Il dispositivo, fortemente innovativo, è disponibile per il pre ordine sul sito ufficiale, come già detto dallo scorso 23 marzo, oggi 11 aprile aprono ufficialmente le vendite al pubblico. Ricordiamo che i prezzi partono ufficialmente da 1299 € e che durante la fase di pre ordine i clienti hanno potuto beneficiare di uno sconto diretto di 100 €. Inoltre i fortunati hanno potuto ricevere gratuitamente un caricabatterie acquistando il prodotto.

ZTE, il Nubia Pad 3D è un vero e proprio portento nel mondo dei tablet

Grazie alla nuova tecnologia 3D e il grande lavoro da parte di ZTE in merito al motore di intelligenza artificiale, affermare che il nuovissimo Nubia Pad 3 sia qualcosa fuori dal comune.

È in grado di offrire il tracciamento del volto tridimensionale ma anche tante altre soluzioni. Non servono occhiali per ricostruire l’effetto 3D. L’intelligenza artificiale va infatti a migliorare gli angoli di visione osservando il volto di coloro che guardano il display.

Ricordiamo che quest’ultimo è un’unità da 12,4″ con risoluzione in 2,5K. All’interno del tablet c’è un processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8 giga di memoria RAM e 128 giga di spazio di archiviazione interna. Presente anche un ottimo comporto fotografico con la possibilità di effettuare riprese in 3D: sul retro ecco due fotocamere da 16MP e sul fronte due fotocamere da 8MP. La batteria è da 9070 mAh.