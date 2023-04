Nazione più felice della terra, ecco qual è e il perché

Sono ormai sotto gli occhi di tutti i risultati delle varie classifiche che indicano le città con il rispettivo indice di vivibilità e tutto ciò che ruota intorno ad alcuni parametri ben precisi. Non è un mistero il fatto che le persone valutino attentamente determinati risultati, proprio per capire dove conviene oggi farsi una vita.

Ci sono alcuni paesi inoltre che vengono definiti come quelli più vivibili, ma ci sono anche altre classifiche che ultimamente avrebbero attirato molto l’attenzione del pubblico. Recentemente sono stati mostrati i risultati riguardanti la classifica dei paesi più felici della terra, con l’Italia che purtroppo non figura neanche all’interno delle prime 20.

A quanto pare il primo posto sarebbe stato attribuito ad una nazione della penisola scandinava.

È ufficiale, la Finlandia è il posto più felice della terra: ecco in che modo riesce ad essere tale

La Finlandia infatti detiene oggi il primo posto per quanto riguarda il paese più felice in assoluto. Ma per quale motivo i suoi abitanti sono effettivamente più felici di tutti?

Ci sarebbero alcuni fattori molto importanti sui quali si sarebbe fondato questo dominio della classifica, uno dei più importanti è di certo la minore disparità di reddito. Questo mette in risalto quindi l’elevato sostegno sociale che il governo finlandese esercita sul suo popolo. Inoltre detiene un sistema sanitario finanziato con fondi pubblici e altamente decentralizzato. Le persone dunque farebbero molto affidamento sul settore finanziario pubblico senza dover partecipare a liste di attesa infinita.

Aspetto monetario risulta altrettanto importante, con il 10% delle persone più pagate in Finlandia che porterebbe a casa un terzo dell’intero reddito del paese, ovvero il 33%. Si tratta di una cifra considerata bassa, soprattutto alla luce del fatto che lo stesso numero di persone occupa il 36% nel Regno Unito e il 46% negli Stati Uniti. Perché dunque non pensare di trasferirsi in Finlandia?