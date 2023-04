5 città ASSURDE che sono presenti sul nostro pianeta

L’unicità delle cittadine che sono presenti nei vari paesi del mondo, è indubbia, ma ce ne sono alcune che possono ritagliarsi uno spazio ancora più speciale. Proprio per questo motivo abbiamo deciso oggi di raccontare quelle che sono probabilmente le 5 città più strane e bizzarre in tutto il mondo.

Le 5 città più strane nel mondo, ecco quali sono

Al primo posto ecco Coober Pedy, regione dell’Australia dove campeggia il deserto. Qui i minatori ogni anno devono lottare contro l’asfissiante calore ed è proprio per questo che è stata creata una cittadina sotterranea con delle case scavate nella roccia, in modo da proteggere i lavoratori dai raggi del sole cocente.

In Spagna invece ecco Setenil de Las Bodegas, la quale secondo alcuni sarebbe speculare rispetto alla città australiana di cui abbiamo appena parlato. C’è invece una differenza di base, visto che questa cittadina è costruita sotto una roccia a strapiombo, proprio in prossimità del canale fluviale. Proprio per questo motivo le case sembrano essere fuse con la roccia.

In Giappone nasce poi Hashima Island, un’isola che ospitava una miniera di carbone che invece oggi rappresenta un luogo veramente spettrale. Le case infatti sono vuote e le fabbriche andate in pezzi, con i turisti che restano affascinati da quella che sembra a tutti gli effetti una città fantasma.

Colma, in California, È una città che ospita invece più morti che vivi. Si tratta infatti di un posto in cui ci sono più di 1,5 milioni di tombe ed è per questo motivo che viene identificata come la città dei morti.

Infine ecco Ordos, in Cina, Città dall’aspetto monumentale e futuristico che però mostra tanti palazzi vuoti. Questi edifici furono realizzati tempo fa per ospitare oltre 1 milione di persone, ma solo un terzo di queste abitazioni fu riempito. Oggi è infatti una meta turistica.