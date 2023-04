Nonostante manchino ancora diversi mesi al debutto ufficiale dei prossimi IPhone, in queste settimane stanno continuando a spuntare in rete svariati rumors e indiscrezioni. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il modello iPhone 15 Pro Max si è mostrato in rete in alcune immagini CAD renders che ne hanno rivelato il possibile design.

iPhone 15 Pro, ecco svelato il possibile design da questi CAD renders

In queste ultime ore il prossimo smartphone top di gamma del noto colosso american tech Apple si è mostrato in alcune immagini CAD renders. Queste immagini, in particolare, sono state pubblicate dal profilo ShrimpApplePro sul noto social network Twitter.

Osservando questi nuovi renders, possiamo quindi dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il design. Nello specifico, è possibile notare come lo smartphone sembri piuttosto sottile rispetto ai precedenti modelli. Sul retro, però, persisterà il modulo fotografico sporgente. Quest’ultimo, infatti, sembra che misurerà 3,78 mm.

Sarà quindi più grande rispetto a quello presente su altri modelli dell’azienda, come ad esempio lo scorso iPhone 14 Pro Max. Dalle immagini CAD renders si riesce anche a intravedere la Dynamic Island. Quest’ultima, almeno dal punto di vista dimensionale, sembra che sarà molto simile a quella presente sugli attuali modelli. Ricordiamo comunque che il nuovo iPhone 15 Pro Max dovrebbe avere sotto alla scocca il nuovo potente processore A17 Bionic realizzato con processo produttivoa 3 nm. Per quanto riguarda gli altri modelli come iPhone 15 e iPhone 15 Plus, invece, sembra che come processore ci sarà il precedente soc dell’azienda americana, ovvero il chip A16 Bionic.