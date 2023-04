Il prossimo 12 aprile 2023, ovvero fra pochissimi giorni, il produttore cinese ZTE terrà un evento di presentazione ufficiale in madre patria. Durante questo evento, in particolare, l’azienda annuncerà ufficialmente anche un nuovo tablet, ovvero il prossimo ZTE AxonPad. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono stati rivelati design e presunte specifiche tecniche.

ZTE annuncerà a breve il nuovo tablet ZTE AxonPad, ecco cosa sappiamo

Il produttore cinese ZTE presenterà molto presto anche un tablet. L’azienda ha infatti deciso di investire in questo settore, che è sempre più in crescita. Come già accennato in apertura, in queste ore sono stati rivelati sia il design sia alcune caratteristiche di questo nuovo dispositivo. A farlo è stata la stessa azienda tramite alcune immagini teaser ufficiali.

Osservando dunque queste immagini, possiamo notare come il nuovo ZTE AxonPad disporrà di un design piuttosto premium. In particolare, sarà presente un display molto ampio e con delle cornici attorno al display molto sottili. Nel complesso, saranno presenti due fotocamere (una sul fronte e una sul retro). Il corpo del tablet sarà invece realizzato in metallo.

Dalle immagini è poi possibile notare come l’azienda renderà disponibili diversi accessori per questo tablet. In particolare, sarà disponibile un pennino per prendere appunti, scrivere o disegnare e sarà disponibile anche una tastiera agganciabile. Per il momento, però, non sappiamo se questi accessori saranno venduti insieme al tablet o separatamente.

Per il momento questo è quello che sappiamo su questo nuovo tablet del produttore cinese ZTE. Immaginiamo tuttavia che verranno pubblicati nuovi teaser prima del debutto.