Lockheed SR-71 Blackbird, arriva l'aereo che vola alla velocità del suono

L’umanità desidera raggiungere rapidamente nuove mete. Dopo il treno più veloce al mondo in Cina, parliamo di un’azienda che sta sviluppando un aereo passeggeri capace di toccare i 11.000 km/h. Sassie Duggleboy, CEO della startup fondata con il marito Andrew, in un’intervista ad Ars Technica, si chiede: “Come cambierebbe il mondo se potessimo raggiungere qualsiasi luogo in un’ora?”

Lockheed SR-71 Blackbird:

11.000 km/h corrispondono a Mach 9, ovvero nove volte la velocità del suono. Il Lockheed SR-71 Blackbird detiene il primato come aereo con equipaggio più veloce della storia, superando Mach 3, progettato però per due piloti. La startup Venus Aerospace mira a far viaggiare una dozzina di passeggeri e l’intero equipaggio sul suo aereo.

Pur sembrando un sogno irrealizzabile, i Duggleby vogliono che il loro “Stargazer” utilizzi motori a razzo per raggiungere queste velocità. L’efficienza è la principale sfida, poiché i questi non sono economici come quelli a reazione.

Per l’esattezza, al fine di superare questo ostacolo, i coniugi stanno esplorando un tipo di propulsione basata su un motore a razzo a detonazione rotante (già studiato dalla NASA). A differenza dei tradizionali che generano spinta bruciando propellente e ossidante, questo motore crea una serie di detonazioni controllate in un canale circolare o anulare, offrendo maggiore spinta con meno carburante.

Il team di Venus Aerospace sta collaborando con esperti del settore e istituzioni di ricerca per affrontare le problematiche legate alla resistenza termica, agli impatti ambientali e alla sicurezza dei passeggeri. Essi sono anche consapevoli delle preoccupazioni riguardanti il rumore generato da un aereo che viaggia a Mach 9 e stanno studiando soluzioni per mitigare tale impatto acustico. Se riusciranno a superare le sfide tecniche e di efficienza, il “Stargazer” potrebbe rivoluzionare il settore dei trasporti aerei.