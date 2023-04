Il colosso cinese Xiaomi ha recentemente deciso di allargare la famiglia, portando in Europa anche i nuovi Redmi Note 12 S e Redmi Note 12 S Pro 4G.

Le possibilità di scelta, quindi, aumentano ma l’offerta diventa forse un po’ troppo confusionaria considerando che ci sono anche Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G e Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Xiaomi porta in Europa Redmi Note 12 S e 12 Pro 4G

In seguito al debutto sul mercato cinese avvenuto alla fine dello scorso anno, Xiaomi ha lanciato i primi quattro componenti della gamma Redmi Note 12 anche in Europa lo scorso 23 marzo 2023. Quattro device che offrono la possibilità di scegliere tra fotocamere fino a 200MP, batterie con ricarica fino a 120W e processori Snapdragon o MediaTek.

Il nuovo Redmi Note 12 S va a collocarsi subito sotto al Redmi Note 12 Pro+ 5G per quanto riguarda il comparto fotografico, essendo dotato di un sensore principale da 108 megapixel. In questo caso il processore è un MediaTek Helio G96, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Tra le altre caratteristiche di questo device abbiamo un display da 6,43 pollici a 90 Hz, una batteria da 5000 mAh con ricarica a 33W, doppio speaker stereo e certificazione IP53. Il prezzo di listino è di 289 euro.

Xiaomi ha lanciato in Europa anche il Redmi Note 12 Pro 4G, diverso dalla versione con supporto alle reti 5G. Oltre al design, una delle principali differenze riguarda il processore che in questo caso è uno Qualcomm Snapdragon 732G supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il display resta un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ da 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz così come la batteria, una 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W. Il Redmi Note 12 Pro 4G ha un prezzo di listino di 329 euro.