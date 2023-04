Il noto operatore telefonico italiano WindTre propone spesso diverse promozioni e iniziative. Una delle più solidali è stata senz’altro quella dedicata al paese dell’Ucraina, colpito dalla guerra con la Russia. Questa promozione era stata lanciata dall’operatore circa un anno fa e dopo di che è stata rinnovata per diversi mesi. In questi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di riproporre nuovamente questa promozione.

WindTre continua ad essere solidale con l’Ucraina con la nuova promozione

L’operatore telefonico arancione ha deciso di continuare la sua solidarietà verso l’Ucraina. Come già accennato in apertura, infatti, WindTre ha reso disponibile ancora per un altro periodo di tempo la sua iniziativa solidale. In particolare, gli utenti dell’operatore potranno effettuare gratuitamente chiamate verso i numeri l’operatore Ukraine Kyivstar.

Salvo diversa segnalazione, questa promozione sarà valida per due altri mesi, ovvero fino al prossimo 31 maggio 2023. Gli utenti dell’operatore telefonico arancione non dovranno fare nulla per attivare la promozione. Questa, infatti, sarà attivata in automatico e si disattiverà in automatico.

Gli utenti avranno quindi a disposizione chiamate totalmente gratuite verso i numeri dell’operatore telefonico Ukraine Kyivstar con i seguenti prefissi: 0038067, 0038068, 0038096, 0038097 e 0038098. Ricordiamo che l’operatore sta anche proponendo svariate offerte di rete mobile. Tra queste, ci sono le offerte della gamma WindTre Junior. Una di queste, in particolare, include ogni mese 60 GB di traffico dati. Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri WindTre e 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.