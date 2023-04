Il catalogo di Netflix si espanderà nell’aprile 2023 con l’aggiunta di numerosi nuovi ed entusiasmanti contenuti. Una serie di nuove serie, miniserie e speciali debutterà sul gigante dello streaming nel prossimo mese.

‘Beef – The Clash s.1’, una produzione A24 con Steven Yeun e Ali Wong, debutterà il 6 aprile. Il dramma segue i personaggi di un muratore cristiano e di una donna d’affari scontenta che vengono coinvolti in un’aspra disputa dopo essere stati coinvolti in un evento scatenato dall’ira della donna.

Netflix, cosa aspettarsi ad aprile

Il 7 aprile sarà disponibile su Netflix la prima stagione della serie francese ‘Sorellanza’. La storia è incentrata su una giornalista che, per proteggere il fratello, intrappola tutta la sua famiglia nella rete di un signore della droga. Lo stesso giorno sarà presentata in anteprima mondiale la miniserie Transatlantic, basata sulla storia vera di Varian Fry, Mary Jayne Gold e del Comitato di soccorso di emergenza. Ambientato nella Francia occupata dai nazisti, il film vede Gillian Jacobs e Cory Michael Smith nei panni dei membri di una banda che mette a rischio la propria vita per aiutare gli immigrati a fuggire.

‘Florida Man’, interpretato da Edgar Ramirez, uscirà il 13 aprile. Un ex-poliziotto di Philadelphia torna in Florida per rintracciare un gangster ricercato, ma si ritrova coinvolto in un dramma familiare e nel tentativo di fare la cosa giusta. Lo stesso giorno verrà proiettata la miniserie britannica Obsession, interpretata da Richard Armitage. Segue un medico la cui storia d’amore con la fidanzata del figlio sfocia in un amore intenso che distrugge le loro vite.

Il 19 aprile verrà presentata la seconda stagione del dramma colombiano ‘Palpito’. La serie segue un uomo che cerca di vendicarsi del gruppo responsabile della morte della moglie.

Il 20 aprile debutteranno sulla piattaforma la prima stagione di ‘La diplomatica’, con Keri Russell nei panni di una diplomatica che accetta con riluttanza l’incarico di ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito, e la prima stagione di ‘ToothPari: il morso dell’amore’, fantasy indiano su un vampiro che si innamora di un timido dentista per le strade di Calcutta.

Il 21 aprile debutteranno due nuovi thriller adolescenziali: la seconda stagione dello show spagnolo ‘Benvenuti a Eden’ e il primo episodio della serie belga ‘La famiglia di diamanti’, ambientata nella zona dei diamanti di Anversa. Infine, il 27 aprile la piattaforma riceverà le stagioni 2 e 2B rispettivamente di ‘Sweet Tooth’ e ‘L’estate in cui imparammo a volare’, oltre al dramma danese ‘L’infermiera’, che racconta la storia di un’infermiera accusata dell’omicidio di quattro pazienti.