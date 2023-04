whatsapp-sta-sviluppando-una-nuova-funzione-di-sicurezza

WhatsApp è uno dei programmi di messaggistica più popolari al mondo, utilizzato regolarmente da milioni di persone. Con una base di utenti così vasta, la privacy e la sicurezza sono fondamentali. Sebbene l’applicazione abbia sempre utilizzato la crittografia end-to-end, si è registrata un’inaspettata mancanza di meccanismi di verifica biometrica per proteggere le discussioni private all’interno dell’applicazione. La situazione sta per cambiare, grazie al continuo sviluppo da parte di Meta di un blocco biometrico che può essere applicato alle singole conversazioni di WhatsApp.

Sebbene alcune skin Android, come quella di Xiaomi, offrano funzionalità di blocco delle app per proteggere i singoli programmi con password o altri tipi di autenticazione, le soluzioni di blocco delle app di terze parti potrebbero essere meno affidabili. Di conseguenza, per gli utenti preoccupati della sicurezza delle loro discussioni private, il blocco biometrico all’interno di WhatsApp è una funzione gradita.

WhatsApp si prepara ad introdurre l’aggiornamento

L’ultima versione beta di WhatsApp accessibile sul Play Store (v 2.23.8.2) offre accenni a una futura funzione che consentirà agli utenti di crittografare le chat private utilizzando una password o un’impronta digitale. Secondo gli screenshot, gli utenti potranno bloccare i messaggi privati di gruppo e fornire l’autenticazione una sola volta. Le discussioni bloccate saranno tenute separate dal resto delle conversazioni dell’utente, anche se non è chiaro quante possano essere bloccate o cosa succeda al materiale in esse contenuto.

Sebbene WhatsApp sia una popolare app di messaggistica criptata, non è stata la prima a farlo. Dall’inizio del 2018, Telegram, ad esempio, ha offerto lo sblocco con codice di accesso o impronta digitale per l’app piuttosto che per i singoli messaggi. Con l’attenzione di WhatsApp alla privacy e alla sicurezza, la mancanza di uno strumento del genere è strana.

Ulteriori dettagli sulla funzionalità dovrebbero essere accessibili con il progredire dello sviluppo e del beta testing. Per il momento, gli utenti di WhatsApp dovrebbero attenersi alle alternative di blocco delle app a livello di sistema operativo o di terze parti. Tuttavia, quando la funzione di blocco biometrico sarà disponibile, darà un ulteriore grado di protezione alle discussioni private degli utenti all’interno dell’app.