La serie FIFA è giunta ufficialmente al capolinea e a prendere il posto dell’amato titolo calcistico ci sarà EA Sports FC. Con questo cambiamento sostanziale, Electronic Arts vuole proiettare i giocatori nel futuro dei giochi di calcio interattivi.

Con questo cambiamento, il brand porterà la nuova identità che racchiude anche nuovi obiettivi. Il restyling della serie passerà anche attraverso un nuovo logo che il team di PlayStation UK ha mostrato in anteprima con un Tweet.

Attraverso il lancio della piattaforma EA Sports FC, gli sviluppatori potranno creare e innovare, facendo sperimentare esperienze calcistiche inedite a milioni di appassionati su console, mobile e PC.

FIFA cambia pelle e diventa EA Sports FC, il nuovo titolo calcistico conterà oltre 30 leghe internazionali e 700 squadre ufficiali

The future of football.#EASPORTSFC invites you to join the club this July. pic.twitter.com/UXqrymVEh8 — PlayStation UK (@PlayStationUK) April 6, 2023

Nel corso dei prossimi giorni, il titolo farà il proprio debutto ufficiale con oltre 100 match all’interno della più grande lega del mondo. Gli appassionati di calcio potranno scoprire gli importanti partner del titolo tra cui spiccano la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NWSL, CONMEBOL e tante altre.

Come affermato da Nick Wlodyka, SVP & GM di EA Sports FA: “La storia di EA SPORTS FC sta iniziando. La stiamo costruendo su oltre 30 anni di leadership e di storia nella creazione di esperienze pensate per la community calcistica globale, con l’obiettivo di continuare a trasportare i nostri fan nel futuro. EA Sports FC sarà un simbolo dello sport, un simbolo di innovazione e cambiamento e non vediamo l’ora di mostrare ai nostri fan le novità in arrivo a luglio“.

Gli appassionati potranno stare tranquilli in quanto le licenze ufficiali includeranno oltre 19.000 giocatori, 700 squadre e 30 leghe. I partner globali saranno oltre 300 e attraverso le future espansioni, l’esperienza calcistica potrà diventare sempre più reale ed immersiva.