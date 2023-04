La gestione della fase di lancio di Cyberpunk 2077 da parte di CD Projekt RED non è stata delle migliori, ma la software house ha lavorato sodo per migliorare il titolo e offrire ai giocatori un’esperienza all’altezza. Il continuo sviluppo del titolo ha permesso di dimenticare i bug del lancio, rendendo Night City un luogo vivo e popolato.

Come per tutti i giochi, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno realizzato dei contenuti che poi sono stati eliminati dal gioco finale. Si tratta di una procedura che riguarda tutte le opere video-ludiche dettate da esigenze di trama, continuità o ritmo.

Tuttavia, un dirigente di CD Projekt RED è intervenuto sulla questione dei contenuti tagliati di Cyberpunk 2077 cercando di spiegare il punto di vista dell’azienda. Trattandosi di un RPG di dimensioni considerevoli in tema di storyline, il team di sviluppo si è concentrata maggiormente sulla qualità dei contenuti presenti nella versione finale del gioco.

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno realizzato tantissimi contenuti che poi sono stati tagliati dal gioco finale, ecco il motivo!

Stando a quanto emerso dalle parole di Paweł Sasko: “I contenuti non utilizzati vengono scartati per un motivo. Quando si sta sviluppando un gioco, la responsabilità dei designer è quella di selezionare i contenuti definitivi che andranno a comporre la versione finale. Purtroppo, se alcuni elementi hanno una qualità inferiore, non c’è modo di portarli alla pari delle altre missioni, o location o feature di gameplay. Se qualcosa non è stato utilizzato è per un preciso motivo”.

Il dirigente ha poi continuato: “Cerchiamo sempre di realizzare titoli che possano essere ricchi e profondi per i giocatori. Vogliamo realizzare il miglior gioco possibile, questo è sempre il nostro obiettivo”.

Durante l’intervista, Paweł Sasko ha affermato di non essere a conoscenza dei nuovi contenuti destinati a Cyberpunk 2077. Questo, però, non significa che altri dipartimenti non siano attualmente al lavoro. Ricordiamo infatti che il DLC dal titolo Phantom Liberty arriverà nel corso dell’anno e introdurrà tantissime novità in termini di gameplay e storia.