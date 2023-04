Negli ultimi giorni, stanno trapelando molti dettagli riguardanti la GeForce RTX 4070. La nuova GPU di NVIDIA sarà dedicata a tutti colo che hanno bisogno di una scheda potente, versatile soprattutto non esageratamente costosa.

Stando a quanto rivelato dai ragazzi di Videocardz, possiamo analizzare la scheda tecnica della GPU che ormai sembra essere quasi del tutto completa. Grazie ad alcune informazioni trapelate da documenti ufficiali di NVIDIA, è possibile conoscere molto di più sulla scheda video.

La RTX 4070 potrà contare su 12GB di memoria GDDR6X con una interfaccia a 192 bit e clock di memoria fissato a 21 Gbps. Rispetto alla generazione precedente, la GPU potrà contare su un aumento della banda che migliorerà la gestione dei contenuti.

NVIDIA si prepara al debutto della GeForce RTX 4070, la nuova GPU migliorerà la precedente generazione con prestazioni superiori ma manterrà lo stesso prezzo

NVIDIA ha confermato la presenza della GPU AD104 ma al momento non è ancora noto il numero di CUDA. Le indiscrezioni sembrano indicare un totale di 5888 ma al momento non è possibile considerare ufficiale questo dato. La memoria L2 Cache sarà di 36MB, un valore inferiore alla versione RTX 4070 Ti ma nettamente maggiore rispetto alla precedente generazione.

Dal punto di vista del consumo energetico, la GPU NVIDIA sarà molto parca per le prestazioni che esprime. Ci si aspetta un TDP di 186W come valore medio e di 200W come massimo. Anche prendendo in considerazione il valore massimo durante le fasi più concitate, il TDP sarà comunque uno dei più bassi della corrente e precedente generazione.

In particolare, la GeForce RTX 4070 si configura come una interessante via di mezzo tra i modelli del chipmaker americano. Infatti, i dati indicano che la potenza sarà assimilabile ad una RTX 3080 della scorsa generazione ma con un consumo energetico simile ad una RTX 3060.

Il prezzo di lancio della RTX 4070 sembra fissato a 599 dollari. Si tratta dello stesso presso della RTX 3070 Ti e di 100 dollari superiore alla RTX 3070. Tuttavia, basandosi si un’architettura di nuova generazione, le velocità operative sono nettamente maggiori e la GPU può contare su 12GB di memoria contro gli 8GB della generazione precedente, praticamente a parità di prezzo.