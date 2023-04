Diversi asteroidi dovrebbero sfrecciare oltre la Terra nei prossimi giorni, secondo un elenco pubblicato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Due asteroidi, uno delle dimensioni di un autobus e l’altro delle dimensioni di una casa, si avvicineranno alla Terra mercoledì, secondo l’Asteroid Watch Dashboard della NASA.

Altri tre, tutti approssimativamente delle dimensioni di un aeroplano, dovrebbero sfrecciare oltre la Terra giovedì invece, ha detto l’agenzia.

Ma fortunatamente nessuno di quelli che dovrebbero passare nei prossimi giorni è in rotta di collisione e né sono abbastanza grandi da danneggiare la Terra in modo permanente.

Nessun pericolo imminente per ora

La NASA considera le dimensioni e la vicinanza quando valuta il rischio di un asteroide, di norma infatti per essere considerati una minaccia devono essere più grandi di circa 500 metri e passare entro circa 4,6 milioni di miglia dalla Terra.

Per quanto riguarda quelli che devono passare, il più vicino sarà a circa 570.000 miglia e il più lontano 3,85 milioni, ma queste distanze sono immense e non vi è alcun rischio significativo di impatto, dato che passeranno tutti a una distanza molto maggiore di quella tra la Terra e la luna.

Nessuno degli asteroidi si avvicina nemmeno alle dimensioni standard che la NASA ha imposto per considerarli una minaccia, il più grande infatti è appena di 150 metri e il più piccolo di soli 35. quindi anche se fossero sulla buona strada per colpire la Terra, due probabilmente brucerebbero in modo innocuo nell’atmosfera e tre invece potrebbero solocausare danni locali limitati intorno a qualsiasi sito di impatto.