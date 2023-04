HUAWEI WATCH Ultimate è il nuovo smartwatch del produttore cinese che unisce un design da orologio di fascia alta e le funzionalità tecnologiche moderne. Disponibile in due varianti, Voyage Blue ed Expedition Black, scopriamo le caratteristiche tecniche di questo device.

Il display LTPO AMOLED da 1,5 pollici permette di avere sempre tutto sotto controllo e il vetro zaffiro ad alta resistenza garantisce la durabilità. La navigazione tra i menù e le impostazioni avviene grazie ai tre tasti: una corona girevole 3D, un pulsante Funzione e il pulsante Assistenza.

Non mancano tutte le funzionalità per monitorare la salute e l’attività fisica oltre al supporto avanzato al GPS. L’elevata qualità dello smartwatch si nuota anche nei materiali utilizzati per il cinturino. Infatti, la versione Voyage Blue può vantare un cinturino realizzato in lega di titanio di grado aerospaziale. Questa soluzione permette di garantire una durata all’usura quasi doppia rispetto all’acciaio inossidabile. Inoltre, il materiale è nettamente più leggero per facilitare l’indossabilità.

HUAWEI WATCH Ultimate è un piccolo gioiellino non solo per il design e i materiali raffinati ma anche e soprattutto per la tecnologia che contraddistingue lo smartwatch

Per entrambi i modelli è possibile utilizzare anche il cinturino in gomma nitrilica idrogenata (HNBR) in versione esclusiva. Questo materiale, invece, presenta una resistenza all’usura importante ed è ideale quando si utilizza lo smartwatch per le immersioni.

L’acqua è uno degli elementi in cui Huawei Watch Ultimate si esprime al meglio. Infatti, il device può sopportare immersioni fino a 100 metri grazie ad un design impermeabile a 16 elementi. Inoltre, mentre si è sott’acqua, lo smartwatch può emettere suoni alert multi-sensoriali per aumentare la sicurezza sott’acqua. La resistenza all’acqua è certificata ISO 22810 fino a 10 ATM e EN133194 per l’attrezzatura subacquea.

Per le attività outdoor, invece, il posizionamento GNSS a cinque sistemi di precisione in doppia frequenza garantisce la massima precisione. HUAWEI WATCH Ultimate permette di registrare tutti i percorsi fatti per tornare agilmente al punto di partenza durante le escursioni all’aria aperta.

Da punto di vista del monitoraggio della salute, lo smartwatch può effettuare uno screening continuo della frequenza cardiaca per valutare anche ulteriori parametri. Tra questi spicca il rischio di arteriosclerosi con la rilevazione della rigidità arteriosa, l’analisi HRV, il monitoraggio continuo dell’SpO2, oltre che della frequenza cardiaca, della qualità del sonno e dei livelli di stress.

Huawei garantisce una durata della batteria di due settimane consecutive di utilizzo e il device supporta la ricarica wireless super veloce. Attraverso la connessione Bluetooth è possibile rispondere rapidamente ai messaggi, impostare promemoria e gestire la riproduzione musicale quando connesso a smartphone Android e iOS. Ricordiamo che HUAWEI WATCH Ultimate è acquistabile direttamente da sito ufficiale del produttore