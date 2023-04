Huawei ha annunciato in Italia il debutto del nuovissimo HUAWEI WATCH Ultimate. Lo smartwatch nasce per combinare un design unico con funzionalità all’avanguardia e materiali d’eccellenza. Sin dal primo sguardo, il device affascina grazie alla cassa realizzata in lega Liquid Metal a base di zirconio.

La scelta di utilizzare questo innovativo materiale si è resa necessaria per sottolineare come lo smartwatch rientra nella categoria degli orologi di alta gamma. Infatti, si tratta della prima volta che viene utilizzato su uno smartwatch. Ecco quindi che la cassa di HUAWEI WATCH Ultimate è più resistente di una realizzata in acciaio inossidabile. Che si tratti di urti o temperature estreme, il device non teme nessuna avversità. Lo smartwatch è disponibile in due versioni, Voyage Blue ed Expedition Black.

La variante Voyage Blue è ispirata alla forza dirompente del mare e al suo colore avvolgente. La lunettà è realizzata in in ceramica nanocristallina dal colore blu intenso ed è pensata per chi ama gli sport acquatici.

HUAWEI WATCH Ultimate è il nuovo smartwatch di fascia alta del produttore che punta tutto su funzionalità esclusive e su materiali costruttivi mai visti prima nel settore

La versione Expedition Black, invece, è pensata per le avventure outdoor. Il corpo è satinato a base di zirconio caratterizzato dal color ossidiana. Ad impreziosire il device, traviamo un anello in ceramica nanocristallina che integra anche un tachimetro integrato.



Trattandosi di uno smartwatch pensato per essere elegante ma funzionale, i quadranti di HUAWEI WATCH Ultimate mostrano l’orario di 24 città in 24 fusi orari. Tuttavia, possono essere facilmente personalizzati per adattarsi alle esigenze e alle necessità di chi indossa lo smartwatch utilizzando l’app Huawei Health.

Come dichiarato da Arong Duan, General Manager CBG Huawei Italia: “HUAWEI WATCH Ultimate è sì uno smartwatch ma potremmo dire che rappresenta una categoria a sé in ambito wearable perché coniuga interessi apparentemente diversi, da un lato la ricerca di un’estetica studiata in ogni minimo dettaglio, dall’altro l’esigenza di introdurre funzionalità in grado di supportare al massimo l’utente durante lo svolgimento di ardue attività sportive. L’elemento chiave è la presenza di materiali esclusivi che definiscono un nuovo concetto di eleganza e ricercatezza attraverso un device pensato per gli sport estremi. Ritengo sia questa la vera portata innovativa di un prodotto, offrire una soluzione mai percorsa prima interpretando necessità reali e andando oltre ogni limite richiesto da esperienza d’uso e mercato di riferimento”.

HUAWEI WATCH Ultimate Expedition Black è disponibile sul sito ufficiale del produttore a partire da queste ore in Italia al costo di 749,90 euro. Per la variante Voyage Blue, invece, sarà necessario spendere 899,90 euro. Come bonus pre-ordine, tutti gli utenti che effettueranno l’acquisto entro il 23 aprile, potranno ricevere in omaggio le FreeBuds Pro 2 del valore di 199,90 euro.