Huawei Watch 4, lo smartwatch avrà un design innovativo e la comunicazione satellitare

Huawei potrebbe presentare la nuova famiglia Watch 4 nel corso dell’anno. Infatti, la precedente generazione Watch 3 risale a circa due anni fa. Emerge chiaramente la necessità del brand cinese di rinnovare la line-up.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il debutto dei nuovi smartwatch sarà accompagnato anche da un’interessante novità nel design. L’azienda cinese punterà ad utilizzare lo Zirconio nell’area adiacente al quadrante.

Questa scelta si è resa necessaria per garantire una migliore resistenza agli urti e alla propagazione di crepe. Infatti, il materiale è quattro volte più duro dell’acciaio e renderà il device più resistente ad eventuali urti. Inoltre, lo Zirconio non invecchia nel tempo, garantendo che l’orologio mantenga la sua estetica anche dopo un utilizzo prolungato.

Inoltre, lo smartwatch sarà il primo nella sua categoria ad integrare la capacità di comunicazione satellitare. Questa feature potrebbe rivelarsi una novità molto importante che potrebbe aprire nuovi spiragli per i dispositivi indossabili.

La feature permetterà agli utenti di inviare messaggi SMS senza dover fare affidamento su una rete mobile. Inoltre, stando alle recenti indiscrezioni, Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro hanno recentemente ottenuto la certificazione WiFi con i nomi in codice ARC (Arch) e MDS (Medusa).

Considerando tutti gli elementi precedentemente indicati, Huawei Watch 4 si configura facilmente come uno smartwatch che ambisce alla fascia premium del mercato. Al momento non si conosce la data di lancio e non resta che attendere maggiori dettagli che certamente arriveranno a breve.