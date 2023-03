Amazfit lancia GTR Mini, lo smartwatch compatto con 20 giorni di autonomia

Amazfit ha appena presentato GTR Mini, il nuovo smartwatch pensato per gli Stati Uniti, del Regno Unito e l’Unione Europea. Il device si presenta come un dispositivo compatto ma funzionale, in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utenti.

Tra le principali caratteristiche dello smartwatch troviamo lo schermo tondo da 1,28 pollici. Si tratta del device più piccolo tra quelli offerti da Amazfit con il quadrante rotondo. Degna di nota è l’autonomia, con una durata della batteria stimata dal produttore di 20 giorni. Non mancano tutte le feature dedicate al monitoraggio della salute, del sonno ed integrare anche un sensore GPS.

Entrando maggiormente nello specifico, Amazfit GTR Mini presenta un quadrante tondo. Ha uno schermo HD AMOLED da 1,28 pollici (33 mm) con protezione in vetro curvo. L’orologio pesa solo 24,6 g e presenta una cornice in acciaio inossidabile spessa 9,25 mm.

Il wearable è progettato per essere comodo da indossare tutto il giorno. Dispone di una batteria da 280 mAh che dovrebbe garantire fino a 20 giorni con una singola carica. L’azienda stima questa durata in modalità risparmio energetico ma il device comunque garantirà 14 giorni di autonomia con un uso normale.

Il nuovo Amazfit GTR Mini sarà dotato della tecnologia GPS proprietaria e brevettata, che permetterà al wearable di ricevere il doppio dei segnali rispetto a un modello standard. Inoltre, sarà in grado di supportare cinque sistemi di posizionamento satellitare per offrire la massima precisione.

Lo smartwatch presenta oltre 120 modalità sportive, tra cui il rilevamento intelligente di sette sport popolari. Dispone di strumenti di monitoraggio della salute regolari, tra cui sensori di frequenza cardiaca e di ossigeno nel sangue. Inoltre, il wearable permetterà di monitorare la qualità del sonno e dei livelli di stress.

Il prezzo di lancio per lo smartwatch Amazfit GTR Mini è fissato a €129,90 per il mercato Europeo. Le colorazioni disponibili saranno Midnight Black e Ocean Blue che potranno contare su una cassa dell’orologio di colore argenteo. La colorazione Misty Pink, invece, sarà dotata di una cassa in colorazione oro rosa.