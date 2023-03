Dopo la presentazione della famiglia P60, ecco che Huawei ha presentato ufficialmente anche HarmonyOS 3.1. La nuova interfaccia proprietaria introduce una serie di funzionalità inedite pensate dal brand per migliorare l’esperienza utenti per gli smartphone che la adotteranno.

In particolare, Huawei si è concentrata in alcune aree ritenute fondamentali per l’usabilità con alcune feature davvero interessanti. Tra queste spiccano la personalizzazione, l’app fotocamera, la comunicazione satellitare, le icone e la sicurezza.

Lato personalizzazione, una delle principali novità di HarmonyOS 3.1 è la possibilità di personalizzare la schermata di blocco con fotografie impostate dagli utenti. Queste verranno mostrate nella lockscreen quando è attivo l’Always-on Display (AOD). A questa feature si aggiunge anche la modalità 3D Always-on Display che permette agli utenti di selezionare widget interattivi 3D.

Huawei annuncia il debutto di HarmonyOS 3.1, la nuova versione del sistema operativo proprietario vuole migliorare l’esperienza utente con novità visive e funzionalit

Inoltre, il produttore ha lavorato per offrire un’esperienza sempre fluida e veloce in ogni condizione d’uso. A rendere diverso il feeling con i device ci pensano le icone delle app che hanno subito un leggero restyling. Attraverso degli angoli leggermente arrotondati, è possibile conferire alle icone un’aspetto uniforme e più moderno.

Le novità dell’app fotocamera includono nuovi controlli per facilitare l’utilizzo. Lo zoom ora è regolabile attraverso una ghiera rotante mentre le impostazioni sono state riorganizzate per una migliore accessibilità.

Considerando le feature di comunicazione satellitare introdotte con la famiglia P60, anche HarmonyOS 3.1 doveva aggiornarsi per supportare la feature. Ecco quindi che Huawei permetterà a tutti i device di nuova generazione di gestire questa connettività in maniera facile grazie alla nuova interfaccia.

Dal punto di vista della sicurezza, il produttore ha reso il proprio sistema operativo più efficace. Gli utenti potranno nascondere le applicazioni sullo schermo e gestire le app popup in background. Infine, Huawei vuole ottimizzare le funzionalità sui dispositivi pieghevoli anche grazie a HarmonyOS 3.1. Il sistema operativo può gestire in tranquillità i display più grandi con l’interfaccia che si adatta automaticamente ai pannelli foldable. Inoltre, attraverso il supporto dell’IA sarà possibile suddividere lo schermo in maniera intelligenze oltre che prevedere le necessità degli utenti suggerendo le app in base agli utilizzi precedenti.