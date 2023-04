WINDTRE, uno dei maggiori operatori di telefonia mobile in Italia, offre una varietà di piani e pacchetti telefonici per consumatori di diverse età. I servizi dell’azienda spaziano dal 5G agli abbonamenti solo telefonici, con pacchetti e prezzi specifici per i consumatori più giovani e più anziani.

WINDTRE Di Più è una delle offerte più complete di WINDTRE, che include minuti illimitati verso tutte le reti, 200 SMS verso tutte le reti e 50 GB di Internet 5G a soli 12,99 euro al mese (con Easy Pay). Per chi vuole più dati e tempo di conversazione, il piano WINDTRE Di Più Full 5G a 14,99 euro al mese include chiamate nazionali e internazionali illimitate, 200 SMS al mese e 100 GB di dati 5G.

WINDTRE offre pacchetti per tutte le età

La compagnia offre anche una serie di piani e pacchetti personalizzati per le varie fasce d’età. A soli 6,99 euro al mese, il piano WINDTRE Junior include chiamate illimitate verso WINDTRE, 100 minuti verso tutte le altre linee, l’app WINDTRE Family Protect e 60 GB di traffico dati Internet 4G (con Easy Pay). A 9,99 euro al mese, WINDTRE Junior Crew offre 120 GB di traffico dati internet 4G e 200 SMS verso tutti i contatti.

WINDTRE Young 5G, che include chiamate e messaggi illimitati e 100 GB di traffico dati internet in 5G con Priority Pass per 9,99 euro al mese, è disponibile per tutti i minori di 30 anni. I minori di 30 anni possono passare a WINDTRE Young+ 5G per 12,99 euro al mese, che include chiamate e messaggi illimitati e 200 GB di traffico dati Internet in 5G con Priority Pass.

WINDTRE Silver60 offre 10 GB di traffico dati Internet 4G, 200 SMS verso tutte le reti e chiamate illimitate a 9,99 euro al mese per le persone di età superiore ai 60 anni (con Easy Pay). WINDTRE offre anche opzioni bundle che includono dati e funzionalità smartphone premium. I clienti possono, ad esempio, cambiare lo smartphone una volta all’anno, pagarlo in 24 o 30 mesi e ottenere dati illimitati con 5G Priority Pass, chiamate e messaggi illimitati verso chiunque in Europa e 200 SMS per 29,99 euro al mese. I consumatori possono anche acquistare un Samsung Galaxy A13 5G 128 GB con chiamate e SMS illimitati e 200 GB di dati 5G con WINDTRE Protect 5G per 18,99 euro al mese.