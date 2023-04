Una truffa di WhatsApp che si ripete da tempo sta tornando e questa volta i messaggi sembrano più convincenti. Gli utenti del popolare programma di messaggistica dovrebbero essere cauti. Lo scherzo, che consiste nell’ottenere da un amico un codice di sei cifre che doveva essere dato a lui e che invece è stato inviato a voi, è in grado di fornire agli hacker l’accesso al vostro telefono e a tutti i dati in esso salvati.

Lo stratagemma inizia con un messaggio da parte di qualcuno che si finge un amico e vi coinvolge in una normale discussione. Contemporaneamente, riceverete un messaggio di testo con il codice a sei cifre. L’amico vi spiegherà che intendeva inviare il codice al vostro dispositivo, ma che inavvertitamente lo ha inviato a voi. A questo punto inizia l’inganno e bisogna chiudere rapidamente la discussione.

WhatsApp, attenti a questi codici

A meno che il dispositivo non venga confermato con un numero di verifica a sei cifre, il servizio WhatsApp è pensato per vietare l’accesso illegale a un account esistente. Gli hacker avranno bisogno di questo codice per ottenere l’accesso al vostro account WhatsApp e, una volta ottenuto, assumeranno la vostra identità e potranno inviare messaggi nelle vostre conversazioni WhatsApp e nelle chat di gruppo. Potrebbero anche inviare via e-mail i link di PayPal ai vostri amici e familiari per richiedere loro del denaro.

Se ottenete un codice da un amico, è molto probabile che sia stato hackerato e che voi sarete la prossima vittima. Non cadete nel tranello e non date il vostro codice a sei cifre a nessuno. È fondamentale segnalare l’accaduto a WhatsApp il prima possibile per la vostra sicurezza e per la protezione delle vostre connessioni.

Per proteggervi, attivate l’autenticazione a due fattori sul vostro account WhatsApp. Per autenticare i nuovi dispositivi che cercano di accedere al vostro account, questa funzione richiede un numero di sei cifre oltre al codice di verifica fornito via SMS. Questa funzione fornisce un ulteriore livello di protezione e rende più difficile l’accesso al vostro account WhatsApp.

Sia che utilizziate WhatsApp o qualsiasi altro software di messaggistica, siate vigili e attenti. Non parlate mai dei vostri dati personali, in particolare di quelli critici come i codici a sei cifre, con nessuno.