Automobili Lamborghini ha scelto di festeggiare nel miglior modo possibile i 60 anni dalla nascita della Casa del Toro. Ecco quindi arrivare Revuelto, la la prima supersportiva V12 ibrida plug-in da oltre 1000 cavalli.

Come svelato dall’azienda di Sant’Agata Bolognese, la vettura è una HPEV (High Performance Electrified Vehicle) e nasce con il chiaro obiettivo di ridefinire la mobilità, le performance e la sportività espressa da tutto il brand. Infatti, Lamborghini ha lavorato per creare elementi nuovi e unici che potessero far evolvere la categoria delle supercar.

La Revuelto si basa su una architettura inedita, sviluppata appositamente per la vettura. La scocca è basata su nuovo telaio di ispirazione aeronautica denominato monofuselage. Grazie al know how maturato da Automobili Lamborghini nei materiali compositi, è stato possibile aumentare la resistenza e la rigidità strutturale, con benefici sulla dinamica del veicolo.

Lamborghini Revuelto, è la nuova supercar pensata per proiettare la della Casa del Toro nel futuro, infatti è la prima a prima supersportiva V12 ibrida plug-in

Il powertrain è un vero e proprio gioiello della tecnica, caratterizzato da un poderoso V12 a cui si affiancano tre motori elettrici. In totale, la Revuelto è in grado di sprigionare 1015 CV combinando la potenza del motore termico e di quelli elettriici.

La potenza del V12 da 6.5 litri è pari a 825 CV a 9250 giri/min e un regime di rotazione massimo di 9500 giri/min. I tre motori elettrici, invece, due sulle ruote anteriori e uno collegato alle ruote posteriori, supportano il motore termico nell’erogazione della potenza. Infatti, i propulsori elettrici permettono una maggiore reattività ai bassi regimi ma permettono anche alla Revuelto di procedere in modalità 100% elettrica.

Come confermato da Stephan Winkelmann, Lamborghini Chairman and CEO: “La nuova Revuelto è una pietra miliare nella storia Lamborghini e un pilastro della strategia di elettrificazione Direzione Cor Tauri. Una vettura unica e innovativa ma allo stesso tempo fedele al nostro DNA: il V12 è il motore simbolo delle nostre supersportive e una parte rilevante della nostra storia. Revuelto nasce per rompere gli schemi, coniugando un nuovo motore 12 cilindri alla tecnologia ibrida, trovando un bilanciamento perfetto tra la volontà di offrire ai nostri clienti emozioni mai provate prima e la necessità di ridurre le emissioni”.

Rouven Mohr, Lamborghini Chief Technical Officer ha commentato: “Con Revuelto portiamo l’esperienza di guida Lamborghini a un livello superiore, facendo un ulteriore salto in avanti in termini di reattività e responsività per rendere la guida tanto emozionante quanto naturale in ogni circostanza. Revuelto è una vettura dalle performance eccezionali ma il nostro obiettivo fin dall’inizio è stato quello di confermarsi al vertice in fatto di emozioni di guida”.