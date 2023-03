In queste ore, OnePlus lancerà in Cina una nuova versione del proprio flagship. Il nuovissimo OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition si configura come un modello che unisce la tecnologia del device con una finitura esclusiva.

Infatti, il brand pubblicizza il proprio smartphone come il primo device dotato di una con una “texture naturale“. La scocca, infatti, è caratterizzata da un materiale realizzato con microcristalli di roccia, una soluzione mai utilizzata prima nel settore.

Stando a quanto dichiarato da OnePlus, l’uso di questo materiale offre un’esperienza al tocco del tutto unica. Gli utenti potranno provare una sensazione mai provata prima su nessun device. Come è possibile vedere dalle immagini promozionali trapelate, la scocca non avrà una finitura liscia come siamo abituati. Il posteriore ruvido e le texure particolari ricorderanno le formazioni rocciose naturali.

OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition è un device assolutamente innovativo caratterizzato da un finitura mai vista prima nel settore smartphone

Dal punto di vista tecnico, OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition sarà caratterizzato da componenti di fascia altissima. Il cuore del device sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

La batteria da 5.000mAh avrà il supporto per la ricarica rapida proprietaria SuperVOOC a 100W. Il comparto fotografico sarà caratterizzato da tre ottiche con un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 32MP e una lente ultra-grandangolare da 48MP.

Al momento non è chiaro il costo della Jupiter Rock Limited Edition di OnePlus 11. Possiamo immaginare che il device avrà un costo maggiore rispetto alla controparte standard per via dell’uso di materiali ricercai e preziosi.