Tineco One S5 rende la pulizia dei pavimenti un gioco da ragazzi, grazie al potente sistema di pulizia ad acqua dolce. L’aspirapolvere, che abbiamo recensito per voi, offre una soluzione perfetta all’annoso problema delle testine sporche, facendovi risparmiare tempo prezioso ed evintandovi inutili seccature.

Tineco One S5 punta tutto sulla tecnologia

Il sistema di pulizia ad acqua dolce di Tineco One S5 si compone di diverse fasi sequenziali, ognuna delle quali è progettata per garantire una pulizia accurata ed efficace dei pavimenti. La prima fase prevede un raschietto piatto che rimuove lo sporco dalla spazzola a rullo, mentre la seconda fase utilizza un raschietto a pettine per rimuovere ben il 50% in più di residui di sporco. La fase finale è un processo autopulente che utilizza un’azione di asciugatura centrifuga per pulire il rullo spazzola ed eliminare residui e odori sgradevoli.

I competitors solitamente utilizzano un metodo di pulitura della spazzola con aria calda non proprio idilliaco. Secondo uno studio di Zwietering et al. (1994), infatti, i batteri crescono più rapidamente in uno spazio stazionario all’aumentare della temperatura. Ciò significa che l’aria calda che soffia sulla spazzola crea un ambiente ideale per la proliferazione dei batteri, con conseguenti odori sgradevoli e proliferazione in tutta la stanza.

Per rendere il processo di pulizia ancora più efficiente, Tineco One S5 è dotato della tecnologia iLoop Smart Sensor di Tineco. Questo piccolo dispositivo regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato, migliorando l’efficienza della pulizia e prolungando l’autonomia del dispositivo fino al 400%. Grazie ai suoi versatili accessori, inoltre, l’asprirapolvere può pulire efficacemente fino a 130m² con una sola carica.

Incredibile offerta su Amazon

Per un periodo di tempo limitato, Tineco offre un incredibile sconto del 38% su Amazon. È possibile aggiudicarsi questo straordinario prodotto al prezzo ridotto di soli 369 euro (rispetto al prezzo originale di 519 euro), però esclusivamente da oggi, 28 marzo, sino a domani, 29 marzo. Si tratta di una fantastica opportunità per tutti coloro che sono alla ricerca di una soluzione efficiente e facile da usare per la pulizia dei pavimenti.

Il sistema di pulizia aavanzato ed il sensore intelligente iLoop lo rendono un vero e proprio prodotto top di gamma nel settore della pulizia, offrendo una soluzione potente ed efficiente al problema comune delle testine sporche.