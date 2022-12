Tineco Floor One S5 Steam è la nuova lavasciauga per pavimenti duri di Tineco, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi elettronici atti alla pulizia degli ambienti domestici, e non solo. Vediamola da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Esteticamente il prodotto riprende il design di tanti altri dispositivi della medesima azienda, è realizzato quasi interamente in plastica, con il motore posizionato nella parte bassa, per una migliore maneggevolezza ed una orientabilità di qualità superiore. Dall’altro alto della medaglia troviamo una maggiore difficoltà nel lavaggio sotto divani o tavolini, in quanto lo spessore risulta essere più elevato del previsto.

Il peso, pari a 7,5 kg, è decisamente importante (dimensioni 32 x 30 x 110 centimetri) nell’utilizzo quotidiano vi ritroverete ad avere difficoltà per lunghi periodi, o comunque se dovete sfruttare il terminale per pulire una casa di grandi dimensioni. Gli spostamenti non risultano essere troppo limitati, il prodotto non è wireless, presenta un filo di circa 8 metri, più che sufficiente per la maggior parte degli ambienti.

L’impugnatura è salda ed affidabile, sulla superficie troviamo solo due pulsanti fisici, per l’accensione ed il lavaggio a vapore, il feedback è buono, con una corsa sufficiente. La funzione di lavaggio è facilitata dalla presenza di due ruote che scorrono piacevolmente su ogni superficie, lo snodo permette inoltre di mantenere la corretta postura, riuscendo così a ridurre al massimo i piegamenti che potreste essere costretti a mettere in atto con la vostra schiena.

Hardware e Qualità lavaggio

A prima vista abbastanza plasticoso, ma con materiali di discreta qualità generale, il Tineco Floor One S5 Steam gode di una ventata di modernità con la presenza di un display LED che rende l’esperienza molto più pratica e preferibile anche dagli utenti attenti al progresso tecnologico. Sul pannello si trovano le impostazioni di stato, con l’avviso di svuotamento del serbatoio di acqua sporco, oltre ad un interessante anello luminoso che assume differenti colorazioni in relazione al livello di sporcizia rilevato.

La base di appoggio è realizzata in plastica, di buona qualità e dal facilissimo posizionamento, sulla superficie del prodotto sono disponibili due serbatoi differenti, per acqua pulita e sporca, dalle dimensioni adeguate per la pulizia di ambienti che si aggirano attorno ai 90/95 metri quadrati complessivi (da 0,75 litri l’uno). Non manca ad ogni modo la funzione di autopulizia, che punta ad evitare di utilizzare la spazzola sporca per i successivi cicli.

La Tineco Floor One S5 Steam è a tutti gli effetti una lavapavimenti che combina nello stesso ciclo anche l’aspirazione, entro certi limiti, sebbene la potenza di aspirazione si aggiri attorno ai 1500W. La rimozione di macchie incrostate o profonde è facilissima, grazie alla presenza del vapore, e si ha la certezza di rimuovere anche germi e batteri, senza l’ausilio del detersivo.

Il quantitativo di acqua emesso in fase di pulizia non è elevato, grazie ad una spazzola intelligente non vengono lasciate macchie evidenti, e l’asciugatura è rapida senza aloni di alcun tipo, tranne che in rarissimi casi. A prescindere da tutto ciò il livello di pulizia è elevato, la funzione Steam (che prevede l’aggiunta del vapore), è il plus che spinge la Tineco Floor One S5 Steam nell’Olimpo dei lavapavimenti, a livello dei prodotti Bissell e similari.

Gli unici aspetti da tenere in considerazione sono le difficoltà nella pulizia di angoli o battiscopa, la spazzola non ricopre la totale lunghezza della parte inferiore, rendendo praticamente impossibile riuscire a raggiungere le aree più remote dei pavimenti dell’abitazione. E’ presente, infine, anche l’assistente vocale, ma al momento risulta essere disponibile solamente in lingua inglese. La regolazione della temperatura è al contrario assente, ricordando comunque essere un plus riservato spesso a dispositivi ben più costosi.

Tineco Floor One S5 Steam – conclusioni

In conclusione Tineco Floor One S5 Steam è una bellissima lavapavimenti che riesce a svolgere alla perfezione il compito per cui è stata realizzata, i materiali costruttivi sono leggermente plasticosi, ma restituiscono comunque una buona affidabilità ed ergonomia nell’utilizzo quotidiano. Lo spessore elevato, ed il posizionamento del motore nella parte bassa (non troppo rumoroso), rende difficoltoso il lavaggio di aree particolarmente basse. Dall’altro, invece, la funzione Steam è il quid in più in un prodotto che così riesce a garantire la massima igienizzazione, senza dover ricorrere all’ausilio di detersivi o dispositivi appositi.