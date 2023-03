Gli utenti PC e PS VR2 possono tornare ad immergersi nel mondo apocalittico di The Walking Dead: Saints & Sinners con il debutto del secondo capitolo Chapter 2: Retribution. La nuova avventura della pluripremiata serie VR realizzata da Skybound Entertainment è disponibile per essere giocata.

Ambientato nell’universo di The Walking Dead, il Capitolo 2 è pensato per PC e PS VR2 e va a migliorare l’esperienza di gioco. Dopo il per Meta Quest, il team di sviluppo di Skydance Interactive ha fatto tesoro del feedback ottenuto dalla community per apportare diversi miglioramenti.

I cambiamenti sono sia visivi che di gameplay per rendere l’esperienza in VR ancora più coinvolgente ed immersiva. Inoltre su PS VR2 debutta anche il Capitolo 1 con la possibilità di importare i dati di salvataggio del Capitolo 1 al Capitolo 2 sulle piattaforme supportate (PS, PC e Meta).

The Walking Dead: Saints & Sinners, i non-morti e i nemici umani sono pronti a tornare con il Capitolo 2, disponibile per PC e su PS VR2

Gli utenti PlayStation VR2 che vorranno giocare a The Walking Dead: Saints & Sinners e possiedono la versione Tourist Edition per PS VR possono ottenere un aggiornamento gratuito per la nuova generazione del visore.

Inoltre, gli sviluppatori assicurano che sarà possibile trasferire tutti i salvataggi tra i giochi e le piattaforme VR. Per poter effettuare queste operazione senza problemi, consigliamo di seguire il tutorial dedicato al trasferimento dei salvataggi.

Infine, Skydance Interactive ha rilasciato una patch per The Walking Dead: Saints & Sinners. Questa operazione permette di apportare diversi miglioramenti al titolo per venire incontro alle esigenze della community. Tra le novità spicca anche l’introduzione di un nuovissimo arco compound chiamato “The Orphan” ma sono presenti anche:

Illuminazione ambientale migliorata

Inclusione dei nomi delle mod della community

Animazioni degli NPC migliorate

Nuovo bilanciamento per i Nemici corazzati

Ricordiamo che la trama di The Walking Dead: Saints & Sinners vede come protagonista il Turista che deve sopravvivere tra le strade i New Orleans piene di non morti. Nel secondo capitolo, invece, ci sarà qualcosa di molto più pericoloso degli erranti. Infatti, ci si troverà a fronteggiare una pericolosa organizzazione di criminali. Per maggiori informazioni in merito al titolo per VR è possibile collegarsi al sito ufficiale del gioco.