Il debutto ufficiale della famiglia ASUS ROG Phone 7 è fissato per il 13 aprile. Sebbene al momento non sia ufficiale il numero di modelli che comporranno la famiglia, le nuove indiscrezioni sembrano concordi nell’indicare che ci saranno due smartphone da gaming.

I successori di ROG Phone 6 saranno ROG Phone 7 e 7 Ultimate. A lanciare questa indiscrezione di ha pensato il leaker Abhushek Yadav con un Tweet. Nel cinguettio si può leggere anche parte della scheda tecnica di entrambi i flagship.

Per quanto riguarda design e prestazioni, tra ROG Phone 7 e 7 Ultimate non dovrebbero esserci differenze. I device da gaming di ASUS avranno dimensioni di 173 x 77 x 10,3 mm con un peso che si aggira intorno ai 240 grammi. Le uniche differenze sostanziali tra i due dispositivi saranno l’ammontare di memoria RAM e di storage interno.

ASUS ROG Phone 7 e 7 Ultimate non hanno più segreti, svelata la ricca scheda tecnica che è caratterizzata dal SoC Qualcom Snapdragon 8 Gen 2, tripla fotocamera e Android 13

Exclusive 😍 Only Asus ROG phone 7 and 7 Ultimate will launch this time no ROG 7 Pro Specifications Snapdragon 8 Gen 2

Rear camera 50MP IMX766 + 13MP Ultra wide + 8MP Macro Front camera – 32MP

173 x 77 x 10.3mm thick

Weight 239 gram

Android 13 ROG 7 Ultimate

16+512GB#Asus — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 25, 2023

Secondo Yadav, la versione Ultimate sarà la più performante potendo contare su 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Per quanto riguarda le prestazioni pure, ROG Phone 7 e 7 Ultimate potranno contare sul System-on-Chip Snapdragon 8 Gen 2.

Grazie alla presenza del SoC top di gamma di Qualcomm garantirà le prestazioni necessarie per le sessioni di gaming più ardue ed impegnative. Ci aspettiamo anche un sistema di dissipazione per tenere sotto controllo le temperature durante le fasi di maggiore utilizzo delle risorse di sitema.

Passando al comparto fotografico, entrambi gli smartphone da gaming saranno dotati delle stesse ottiche. La configurazione tripla vedrà un sensore principale Sony IMX766 da 50MP affiancato ad un’ottica ultra-grandangolare da 13MP e un’unità macro da 8MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32MP.

Entrambi i dispositivi potranno contare anche sulla presenza del sistema operativo Android 13 in formato nativo. La batteria avrà una capacità nominale di 5.850mAh ma ci aspettiamo che ASUS possa commercializzarla come da 6.000mAh. In ogni caso, ci aspettiamo il supporto alla ricarica rapida a 65W.

Tutte queste informazioni sono emerse grazie agli avvistamenti degli smartphone presso i vari enti di certificazione tra cui TENAA e 3C oltre che sulla piattaforma di benchmark Geekbench. Ci aspettiamo che nei prossimi giorni possano emergre ulteriori dettagli sulla famiglia ASUS ROG Phone 7 considerando l’avvicinarsi dell’evento di lancio.