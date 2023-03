Gli smartphone moderni hanno un comparto fotografico di livello molto elevato, negli ultimi anni, i produttori di smartphone hanno investito molte risorse nello sviluppo di fotocamere sempre più avanzate, implementando nuove tecnologie e funzionalità per migliorare la qualità delle immagini.

Molti smartphone di fascia alta sono dotati di fotocamere con sensore di immagine di alta qualità, ottiche di alta precisione e processori di immagine sofisticati. Inoltre, molte app di fotografia per smartphone offrono funzionalità avanzate, come la regolazione manuale dell’esposizione, il controllo della messa a fuoco e il supporto per la fotografia in formato RAW.

Gli smartphone possono anche utilizzare tecniche di elaborazione delle immagini basate sull’intelligenza artificiale, come l’elaborazione multi-frame, la fusione HDR e la riduzione del rumore, per migliorare la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Tutto ciò ha reso la fotografia alle stelle una meta non più impossibile, anzi, decisamente reale e raggiungibile, dunque se siete curiosi ecco come scattare una fotografia alle stelle, compresa la Via Lattea.

Come fare

Fotografare la Via Lattea con uno smartphone può essere un po’ difficile, ma non è impossibile. Ecco alcuni consigli per riuscirci:

Scegli una notte senza Luna e un luogo con il minimo inquinamento luminoso possibile. Idealmente, dovresti essere in un’area buia come un parco naturale o una zona montuosa. Usa un treppiede per mantenere lo smartphone stabile e prevenire il mosso della fotografia. Se non hai un treppiede, cerca di appoggiare lo smartphone su una superficie stabile come un muretto o una roccia. Imposta l’esposizione manuale sullo smartphone. Seleziona l’opzione “Manuale” o “Pro” nella modalità fotocamera. Imposta l’ISO sulla sua impostazione più alta (solitamente 1600 o 3200) e l’apertura al massimo (il valore più basso). Inoltre, imposta il tempo di scatto in modo che sia il più lungo possibile (almeno 10-15 secondi). Focalizza manualmente sulla Via Lattea. Per fare ciò, tocca lo schermo del tuo smartphone dove si trova la Via Lattea. La maggior parte delle fotocamere permettono di selezionare un punto di messa a fuoco.

Ricorda, il risultato finale dipenderà dalla qualità della fotocamera del tuo smartphone. Quindi, se la qualità della tua fotocamera non è sufficiente per catturare una buona immagine della Via Lattea, potrebbe essere necessario utilizzare una fotocamera professionale.