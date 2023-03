1Mobile, l’operatore virtuale di telefonia mobile, ha esteso la gamma di offerte fino alla fine di marzo 2023, con prezzi a partire da 2,50 euro al mese. L’annuncio è stato fatto dopo una riprogettazione del sito web, che ha anche introdotto nuove sezioni di navigazione per le tariffe. Inoltre, l’azienda ha presentato un nuovo logo e un’app mobile aggiornata, con funzionalità aggiuntive come il riconoscimento video per l’attivazione online di una nuova carta SIM.

L’offerta 1Mobile Super 80 Limited Edition è l’unica offerta che non richiede la richiesta di un nuovo numero e può essere attivata solo tramite portabilità. Questa offerta prevede minuti mensili illimitati verso tutte le linee nazionali di rete fissa e mobile, 80 SMS mensili verso tutti i numeri nazionali e 80 GB di traffico Internet mobile. La struttura tariffaria rimane invariata: 5 euro per il primo mese e 6,99 euro per i mesi successivi, senza alcun costo di attivazione. I nuovi clienti che vogliono attivare l’offerta possono anche richiedere la portabilità da Vodafone.

1Mobile sta modificando le sue offerte

1Mobile offre anche altre tariffe, come Start XPlus Reward, che prevede chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile del Paese al mese per soli 4,99 euro, oltre a 30 gigabyte di traffico dati (che salgono a 60 gigabyte dopo il terzo rinnovo) e 30 SMS (verso qualsiasi numero) per soli 4,49 euro. A 4,99 euro al mese, 1Mobile Start 2Plus include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico dati, che salgono a 20 GB dopo il terzo rinnovo.

1Mobile Smart Reward Anniversary Edition prevede minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti e 50 Gigabyte di traffico dati che aumentano a 60 Gigabyte al terzo rinnovo; 1Mobile Power XPlus offre chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti e 35 GB di traffico Internet (che aumentano a 50 GB dopo il terzo rinnovo). Il piano 1Mobile Top Reward, che costa 5 euro il primo mese e 7,99 euro ogni mese successivo, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 100 Gigabyte di traffico dati (che salgono a 120 Gigabyte al terzo rinnovo).